Dokoná Alaphilippe snové jaro? Lutych odstartuje i s Kreuzigerem

Luik – Bastanaken – Luik.



Tak tomu místní ve Flandrech říkají.

Ve francouzské části země je to Liege – Bastogne – Liege. Jinde zase La Doyenne, tedy Stařenka.

Milán-San Remo je delší. Flandry mají své kombinace krátkých stoupání s kostkami. Paříž-Roubaix je šílenější a Lombardie je krásnější.

Ale Lutych... Lutych je nejstarší. Poprvé se jel už v roce 1892 coby závod amatérů. Tehdy se majitelé belgického listu L´Espresse, který vycházel ve francouzštině, rozhodli uspořádat úvodní ročník.

Ve Spa se sešlo celkem 33 Belgičanů z Lutyšské cyklistické unie a z klubu Pesant Liégoios. Víc jich nepřijelo, kolo bylo na konci 19. století přece jen drahou záležitostí.

Na trase, která už tehdy měřila 250 kilometrů, chyběla nyní už tradiční ardenská stoupání, i tak šlo o nesmírně obtížný závod. Skoro polovina startovního pole vzdala na vlakovém nádraží Bastogne, kde se měli otočit a jet zpátky do Spa. Raději nasedli do vlaku.

Léon Houa nikoliv. Po šílených 10 hodinách a 48 minutách dorazil do cíle, pět hodin před posledním z těch, kteří dojeli.

Belgičan následně ovládl i další dva ročníky a kdo ví, třeba by kraloval i dál. Závod se ale na dlouhých čtrnáct let vinou nedostatku financí odmlčel.

Až v roce 1908 se podruhé narodil. Tentokrát už v Lutychu, odkud v neděli odstartuje už 105. ročník.

Bude měřit 256 kilometrů a na trase bude stát celkem 11 kategorizovaných stoupání. Cesta do Bastogne však bude o dost jednodušší. Na úvodních 102 kilometrech bude pouze jeden z kopců. Jakmile se závod otočí zpět k severu, věci se změní.

Na řadu přijde dalších deset stoupání, z toho devět na posledních 100 kilometrech, cyklisté zdolají celkem čtyři tisíce výškových metrů.

 La Doyenne, le Monument des Ardennaises, fait son retour au cœur de la Cité Ardente ! 



Rendez-vous Dimanche 28 avril à @VilledeLiege pour la 105ème édition de #LBL et la 3ème de #LBLwomen pic.twitter.com/ms60iM2VU5 — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) 25. dubna 2019

Závěr Lutychu bude tentokrát úplně jiný, než na jaký byli fanoušci i samotní aktéři v posledních letech zvyklí.



Letos je nečeká žádný Saint Nicolas, žádný dojezd na vrchol Ans.

Poslední kopec Cote de la Roche-aux-Faucons přijde na řadu 12 kilometrů před cílem, následuje pět kilometrů po rovině, tři z kopce a čtyři po rovině až do cíle v centru Lutychu.

„Když nic jiného, spousta lidí to bude zkoušet mnohem dřív než v minulých letech,“ slibuje si od změněného finále loni druhý muž a jeden z favoritů Michael Woods.

Porazí Fuglsang Alaphilippa?

Tím největším je ale pochopitelně Julian Alaphilippe.

Vyhrál už letos monumentální Milán-San Remo, ovládl i italskou klasiku Strade Bianche, ve středu pak Valonský šíp. Celkem devět triumfů už v této sezoně nasbíral.

Francouzský mušketýr má očividně nejlepší formu života a vypadá skoro až nezastavitelně.

„Ve středu jsem na Valonském šípu ze sebe vydal opravdu všechno, abych Fuglsanga udržel za zády. O to sladší to vítězství bylo,“ popisoval.

A o to sladší může být i další triumf v neděli. Zvlášť, když Mathieu van der Poel už dal silnici pro tuto chvíli vale.

Takhle už letos Julian Alaphilippe slavil devětkrát.

Když ne Alaphilippe, Deceuninck Quick-Step má pořád z čeho vybírat. Vždyť za Francouzem se v týmu skrývá úřadující šampion Bob Jungels.



„Rád bych samozřejmě svou výhru zopakoval,“ říká Lucemburčan.

Počítat se musí i s Philippem Gilbertem nebo Enrikem Masem. Pro všechny bude v týmu dřít i Petr Vakoč.

Zatímco všichni mluví o Alaphilippovi, případně o Van der Poelovi, za nimi se tak trochu skrývá další muž, který prožívá skvělé jaro.

Jakob Fuglsang.

S Alaphilippem jsou letos nerozluční jako siamská dvojčata. Spolu útočili na Strade Bianche, spolu se vydali vpřed na Amstel Gold Race a spolu přijížděli do cíle i ve středu na Valonském šípu.

Dva z těchto závodů vyhrál Alaphilippe.

„Ale na Amstelu jsem byl nakonec lepší než on, to mi dodává sebedůvěru,“ říká Fuglsang.

Fuglsang and Alaphilippe disagree over Amstel Gold Race finale https://t.co/KgAkq1y1eX pic.twitter.com/6mTgZ1rA0X — Cycle Kings (@CycleKings) 21. dubna 2019

Vidět tohle duo pohromadě se letos na jaře stalo tak běžným jevem, že se Fuglsanga jeden novinář v Belgii ptal, jestli se nebojí, že když se v noci probudí, tak vedle sebe Alaphilippa uvidí.



„Ne, to fakt ne,“ smál se. „A není to ani tak, že bych ho teď nesnášel, když mě dvakrát porazil. Aspoň je to zajímavější, když se takhle pereme. On je očividně na podobných klasikách silnější, já jsem lepší v etapových závodech.“

I vytáhlý Dán ale ukázal, že i v klasikách může být veleúspěšný.

„Jsem za to rád, že jsem v takové pohodě, že s ním můžu soupeřit. Navíc, stále před sebou ještě máme Lutych,“ říká 34letý cyklista. „Blížím se krůček po krůčku k nejvyššímu stupni na pódiu. Normálně by mi dojezd, jaký je na Valonském šípu, neseděl. Ale ve středu jsem ukázal, že i tady můžu být konkurenceschopný. O to víc se na neděli těším.“

Bolavý Kreuziger se nevzdává

Hodně silná je i letka UAE-Emirates s vítězem ročníku 2013 Danem Martinem.

Ten měl ve středu špatný den, hned ho ale zastoupil Diego Ulissi, který dojel třetí za francouzsko-dánským duem.

„A ničeho nelituju. Dostal jsem šanci jet na sebe, tak jsem po ní skočil. Fuglsang a Alaphilippe byli na jiné úrovni, s nimi jsem nemohl bojovat,“ popisoval. „Ale pro neděli se nic nemění. Dan už Lutych vyhrál, byl tady na pódiu a má všechny předpoklady k tomu to znovu dokázat. V neděli tu budu pro něj.“

V týmu jsou i Sergio Henao, Rui Costa nebo mladík Tadej Pogačar.

Nebezpečný bude i už zmiňovaný Michael Woods, loni druhý.

Na Valonském šípu ho ze souboje i vítězství vyřadil defekt ve špatnou chvíli. „Bylo to frustrující. Sice jsem se dotáhl zpátky do balíku, ale pak už jsem neměl žádnou sílu. Nebyl jsem schopný dojet si pro výsledek, jaký jsem chtěl. Ale na neděli se těším,“ říká.

Takřka ideální terén to po přesunutí cíle do centra Lutychu bude pro skvělého spurtera Michaela Matthewse, vítěze osmi etap na Grand Tours. Ten vytvoří silnou dvojku Sunwebu s Tomem Dumoulinem, který poslední týdny trávil na vysokohorském soustředění před Girem d´Italia.

¡ Feliz cumpleaños Alejandro ! 



Le quadruple vainqueur de #LBL @alejanvalverde fête ses 39 ans aujourd'hui 

Four times #LBL winner Alejandro Valverde turns 39 today  pic.twitter.com/7lSmUa2wlG — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) 25. dubna 2019

Odepisovat nemůžeme ani Michala Kwiatkowského, Wouta Poelse, Tima Wellens, Bjorga Lambrechta, Simona Clarkea, Grega van Avermaeta, pro kterého bude dřít i český šampion Josef Černý, nebo Alejandra Valverdeho.



Vždyť španělský mistr světa může dorovnat historický rekord pěti triumfů Eddyho Mercxe.

Na startu budou i Romain Bardet, Nairo Quintana, Vincenzo Nibali nebo Adam Yates.

Chybět naopak nakonec bude Peter Sagan, který toužil po debutu na Lutychu. Slovák ale nedokončil ani jednu z ardenských klasik. A vlastně celé jaro nebylo takové, v jaké sám doufal.

„Spolu s týmem jsme se dohodli, že pro mě bude nejlepší si na pár dní odpočinout a připravit se na další závody,“ řekl po středečním závodě.

Dalším Saganovým startem tak bude až závod Kolem Kalifornie 12. května.

Roman Kreuziger po pádu na Valonském šípu.

Chybět naopak i přes těžký pád ve středečním Valonském šípu nebude Roman Kreuziger. Ten v minulých dnech absolvoval sérii vyšetření.



„Pro jistotu jsme šli i na rentgen, jestli nemám zlomenou lopatku, ale to se naštěstí nepotvrdilo. Jen mám hodně dobitá záda,“ říká. „Pár dní si teď protrpím, než se to dá dohromady. Ale pevně věřím, že na nedělní Lutych bych měl být ready.“

Ani po tak těžkém pádu se tak Kreuziger nedělních šancí nevzdává. Stále věří, že v posledním jarním Monumentu může hrát významnou roli.

„Teď se na mě štěstí neusmálo, ale věřím, že už v sobotu se budu cítit líp a v neděli budu moct bojovat o přední umístění,“ říkal 32letý Čech.

Tak jako v minulých letech.