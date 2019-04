Vakoč dřel pro Alaphilippa. Lutych-Bastogne-Lutych ale vyhrál Fuglsang

Déšť, zima a nepříjemný vítr.

Podmínky, ve kterých se jel poslední jarní cyklistický Monument – Lutych-Bastogne-Lutych.

Podmínky, ve kterých se rval, bojoval a dřel Roman Kreuziger.

Se značně potlučenými zády a ramenem dojel dál než vítězové Lutychu Dan Martin i Alejandro Valverde.

Dojel dál i než týmoví kolegové Jay Thompson a Enrico Gasparotto.

Ale 38 kilometrů před cílem na ikonickém stoupání Cote de la Redoute už řeklo tělo stop. Naděje českého cyklisty na slušný výsledek tady skončily.



Po těžkém pádu na středečním Valonském šípu chvíli nebylo vůbec jisté, jestli se nedělního Lutychu zúčastní.

Absolvoval rentgen, který naštěstí potvrdil, že zlomenou lopatku nemá. Záda měl ale zle dobitá a potlučená. „Pár dní si teď protrpím, než se to dá dohromady. Ale pevně věřím, že na nedělní Lutych bych měl být ready,“ říkal.

Ready sice byl, ale v nejlepší formě a pohodě pochopitelně ne. I proto už 38 kilometrů před cílem ztratil kontakt se skupinou hlavních favoritů.

Z té na posledním kategorizovaném stoupání dne Roche-aux-Faucons vyrazila trojice Jakob Fuglsang, Michael Woods a Davide Formolo.

Naopak ztrácel démon letošního jara Julian Alaphilippe, pro kterého celý den pracoval i Petr Vakoč.

A o chvíli později ztráceli i Woods s Formolem. Fuglsang totiž nasadil v čele takové tempo, že mu třináct kilometrů před cílem přestal kdokoliv stačit.

Dánský cyklista upaloval za největším triumfem kariéry a korunovací už tak skvělého jara. Zvládl i kritický moment pět kilometrů před cílem, kdy mu nepříjemně podjelo kolo, ale on to bravurně ustál.



Po třetím místě na Amstelu Gold Race a druhém místě na Valonském šípu si tak 34letý cyklista dojel pro svůj premiérový vítězný Monument.

Na druhém místě dojel Ital Formolo, na třetím jeho týmový kolega z Bory-hansgrohe Max Schachmann. Největší favorit Alaphilippe projel cílem až jako šestnáctý se ztrátou minuty a půl.

Jak se vše odehrálo

Už o půl jedenácté dopoledne se cyklisté v Lutychu sešli.

A radost z toho, co viděli, neměli. Už na startu totiž nepříjemně pršelo. Teplota se pohybovala pod desíti stupni, k tomu nepříjemný studený vítr.

Počasí, do kterého by člověk psa nevyhnal.

Závodníci ale museli. Čekalo je 256 náročných kilometrů s jedenácti kategorizovanými stoupáními.



Úvodní polovina byla o dost jednodušší. Na úvodních 102 kilometrech stál pouze jeden z kopců. Jakmile se závod otočil zpět k severu, věci se změnily. Na řadu přišlo dalších deset stoupání, z toho devět na posledních 100 kilometrech, cyklisté museli zdolat celkem čtyři tisíce výškových metrů.

Okamžitě po startu se začalo útočit, než vepředu vznikla osmičlenná skupina, ve které jeli i Tobias Ludvigsson, Julien Bernard nebo Lilian Caljmejane.

Vedoucí grupa si vypracovala až devítiminutový náskok, který postupně stahovali především cyklisté Lotta-Soudal a také Deceunincku Quick-Step, kde pro své lídry dřel i Petr Vakoč. Vepředu se pro Grega van Avermaeta obětoval i český šampion Josef Černý.

Bídné počasí si v průběhu závodu vybíralo svou daň i na velkých favoritech.

Postupně odstoupili Fabio Felline, vítěz z roku 2013 Dan Martin, kterého trápila nemoc a také čtyřnásobný šampion Lutychu Alejandro Valverde.

Toho ve středu na Valonském šípu štípla vosa do krku, když ji během závodu spokl.

„Dost mě to tehdy vyděsilo. Naštěstí se mi ji podařilo vykašlat, ale štípla mě i tak. Naštěstí nejsem alergický, ale i tak to bylo děsivé. Nerad hledám výmluvy, ale i teď mám problém dýchat a nevím, jak mi to půjde,“ říkal mistr světa před startem.

Nešlo to, 103 kilometrů před cílem to i on zabalil.

Krátce poté se do sólojízdy v úniku pustil Bernard, který jako poslední zůstával před zrychlujícím pelotonem. Na metě 70 kilometrů před cílem byl ale i on dojet. Závod začal nanovo.

Odjela skupina devíti lidí i s Kangertem, Frailem, Albasinim nebo Lambrechtem. Na čele pelotonu se znovu objevil Petr Vakoč, který odváděl skvělou práci pro svého francouzského kamaráda Juliana Alaphilippa.



Čtyřicet kilometrů před cílem jeho šichta skončila. To si devítka v čele dál udržovala přibližně 40vteřinový náskok.

Ani ten však nebyl rozhodující.

Na posledním stoupání dne byli všichni pohromadě, a právě v tu chvíli vypálil vpřed Jakob Fuglsang. Chvíli se s ním drželi Woods s Formolem, ale ani oni nestačili.

Dán si dojel pro největší vítězství kariéry.