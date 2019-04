Alaphilippe obhájil na Valonském šípu triumf. Kreuzigera vyřadil pád

Zvětšit fotografii Julian Alaphilippe, archivní foto | foto: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

dnes 16:39 16:27

Byl to podobný obrázek jako na nedělním Amstelu. I tentokrát spolu v čele do závěrečných metrů vjížděli Julian Alaphilippe s Jakobem Fuglsangem. Tentokrát ale náskok uhájili a na Valonském šípu si to rozdali o vítězství. A rychlejší byl na obávaném Mur de Huy Francouz Alaphilippe, který tak obhájil loňské prvenství. Romana Keuzigera - největší českou naději na slibný výsledek - vyřadil 31 kilometrů před cílem ze závodu pád.

Toužil zajet lepší závod než v neděli na Amstel Gold Race, kde skončil osmnáctý. Chtěl alespoň zopakovat své loňské čtvrté místo. „Není to úplně závod, který mi sedí, ale zkusím jet na maximum,“ sliboval. „Věřím, že výsledek bude lepší než na Amstelu.“ Nebyl. Tu šanci Roman Kreuziger ani nedostal. Do cíle chybělo 31 kilometrů, když po sjezdu z Cote de Cherave došlo u jednoho z nespočtu dopravních ostrůvků, které na trati Valonského šípu každoročně leží, k nepříjemnému pádu. Na zemi ležel zkušený Ital Domenico Pozzovivo, jeden z favoritů Adam Yates a také… ano, také Roman Kreuziger. Znatelně otřesený český cyklista byl od pohledu potlučený, měl zkrvavená záda. Dlouho jen seděl a ze země se nezvedal. Romain Kreuziger måtte også ned i asfalten under samme velt. pic.twitter.com/emOZcXSnc4 — Procycling.no (@procyclingno) 24. dubna 2019 Když to udělal, protáhl si bolavá záda a promasíroval hrudník. Bylo jasné, že závod pro něj skončil. V tu chvíli se i peloton rozdělil na dvě poloviny. Zatímco vepředu uháněli třeba Tim Wellens, Dylan Teuns nebo Enric Mas, zezadu se snažili do závodu vrátit především cyklisté Movistaru. Po deseti kilometrech se to povedlo a vše bylo pohromadě. Následovaly další útoky Marczynského a Mohoriče, které ale pokryl belgický Quick-Step. A tak stejně jako v minulých letech, i tentokrát vjížděla hlavní skupina do závěrečného stoupání na Mur de Huy pospolu. Jako první za to už 400 metrů před cílem vzal Jakob Fuglsang, za kterým se okamžitě vydal Julian Alaphilippe. Naopak ztrácel pětinásobný král tohoto závodu Alejandro Valverde. A tak stejně jako na nedělním Amstel Gold Race i tentokrát jeli Alaphilippe s Fuglsangem v čele. Tentokrát se za nimi ale nepřiřítil žádný Mathieu van der Poel. Ani nikdo jiný. A tak si to Francouz s Dánem rozdali o vítězství. O malý kousek byl nakonec přece jen silnější Alaphilippe, který tak po roce své vítězství obhájil.  @alafpolak conserve son titre !  Énorme bagarre avec @jakob_fuglsang !



 Second Win for @alafpolak ! Big battle with @jakob_fuglsang pic.twitter.com/1ovsYj8JIq — La Flèche Wallonne (@flechewallonne) 24. dubna 2019 „Celý tým jel výborně, byl to hodně týmový závod. Je pro mě pocta, že můžu za Quick-Step závodit. Už loňské vítězství pro mě bylo obrovským úspěchem, teď jsem dvojnásobným vítězem. Mám ohromnou radost,“ usmíval se v cíli. Na třetí místě dojel Diego Ulissi. Španělský mistr světa Valverde dojel až jedenáctý. Jak se vše odehrálo Přesně v 11.35 odmával start závodu ředitel Tour de France Christian Prudhomme a cyklisté se vydali vstříc 195 kilometrům náročným kilometrům. Na nich stálo naskládaných deset kategorizovaných stoupání, z toho třikrát se stoupalo na Mur de Huy. Poprvé na 135. kilometru, podruhé na 166. kilometru, než se z vrcholu stal cíl. Krátce po startu se vepředu vytvořil pětičlenný únik dne. Jeli v něm Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Joseph Rosskopf (CCC), Robin Carpenter (Rally UHC), Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen) a Tom Wirgten (Wallonie Bruxelles). Netrvalo dlouho a kvintet v čele si vypracoval až pětiminutový náskok. Ten se celý den snažili držet na uzdě hlavně cyklisté UAE-Emirates a Movistaru - tedy týmy dvou velkých favoritů Dana Martina a Alejandra Valverdeho. Chvíli se vývoj závodu snažili pozměnit jezdci Quick-Stepu, kteří na bočním větru ucítili šanci na rozdělení pelotonu. Snahu ale po pár kilometrech vzdali. Po úvodním průjezdu Mur de Huy došlo k několika útokům z pelotonu, které musel pokrývat i Petr Vakoč. Přesto na chvíli odjela sedmička cyklistů, ve které byli i Slagter, Caruso nebo Nathan Haas. Ale opravdu jen na chvíli. Poté, co defekt vyřešil Julian Alaphilippe a po pádu ze závodu vypadl Ion Izagirre byla unikající skupina dojeta a v čele už zůstávala jen trojice Bouwman, Rosskopf, Carpenter. Pozzovivo et Kreuziger à terre ! 

Pozzovivo and Kreuziger crashed! #FlecheWallonne pic.twitter.com/dp9fGLcuJ5 — La Flèche Wallonne (@flechewallonne) 24. dubna 2019 Jedenatřicet kilometrů před cílem došlo k dalšímu nepříjemnému pádu, ve kterém skončily naděje českých fanoušků. Na zemi totiž kromě zle vypadajícího Domenika Pozzoviva seděl i Roman Kreuziger. Následovaly další a další útoky, ale žádný nebyl úspěšný, a tak o vítězi tradičně rozhodovalo posledních 1300 brutálních metrů s výstupem na Mur de Huy. A stejně jako loni tady byl nejrychlejší Julian Alaphilippe. Valonský šíp Cyklistický jednorázový závod ze série WorldTour - 195 km 1. Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick Step) 4:55:14, 2. Fuglsang (Dán./Astana) stejný čas, 3. Ulissi (It./SAE Team Emirates) -6, 4. Lambrecht (Belg./Lotto Soudal), 5. Schachmann (Něm./Bora-hansgrohe), 6. Mollema (Niz./Trek-Segafredo) všichni -8, ...87. Vakoč (ČR/Deceuninck-Quick Step) -9:15, 96. Turek (ČR/Israel Cycling Academy) -10:58, Kreuziger (ČR/Dimension Data) a Černý (ČR/CCC) oba nedokončili.