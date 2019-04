Zlomená lopatka? Naštěstí ne. Potlučený Kreuziger věří v nedělní start

Do cíle chybělo přesně 31 kilometrů, když po sjezdu z Cote de Cherave došlo u jednoho z nespočtu dopravních ostrůvků, které na trati Valonského šípu každoročně leží, k nepříjemnému pádu.



Na zemi ležel zkušený Ital Domenico Pozzovivo, jeden z favoritů Adam Yates a také Roman Kreuziger.

„Ve velké rychlosti jsme projížděli zatáčkou a tím, jak byl silný vítr, v půlce zatáčky mi přizvedl přední kolo do vzduchu. Neměl jsem moc šancí to kontrolovat a šel jsem poměrně rychle přes rameno na zem,“ popisoval dvaatřicetiletý Čech.

Znatelně otřesený cyklista Dimension Data byl od pohledu potlučený, měl zkrvavená záda. Dlouho jen seděl a ze země se nezvedal.

Když to udělal, protáhl si bolavá záda a promasíroval hrudník.

Bylo jasné, že závod pro něj skončil.

Okamžitě odjel do nemocnice na sérii vyšetření. „Pro jistotu jsme šli i na rentgen, jestli nemám zlomenou lopatku, ale to se naštěstí nepotvrdilo. Jen mám hodně dobitá záda,“ říká.

Záda a rameno Romana Kreuzigera po pádu na Valonském šípu.

Ještě ve čtvrtek ráno absolvoval další vyšetření v nemocnici kvůli úponům. Ale i s nimi to vypadá dobře.



„Pár dní si teď protrpím, než se to dá dohromady. Ale pevně věřím, že na nedělní Lutych by měl být ready,“ říká.

Ne, nejde o ideální přípravu směrem k prvnímu vrcholu sezony. Místo aby Kreuziger vyjížděl únavu ze středečního Valonského šípu, ve čtvrtek si vyšel jen na kratší procházku, aby se alespoň trochu hýbal.

Kolo nepřicházelo v úvahu.

„Ale už v pátek bychom si měli jet projet posledních 80 kilometrů Lutychu. Tak uvidíme, jak se vzbudím, dneska jsem toho v noci moc nenaspal, nebyla to ideální regenerace,“ popisuje. „Ale všichni víme, že když někdo tvrdě spadne, nějaký den to trvá. Důležité je, že ty otoky splaskávají a rány nejsou až tak hluboké. Bude to v pohodě.“



Ani po tak těžkém pádu se tak Kreuziger nedělních šancí nevzdává. Stále věří, že v posledním jarním Monumentu může hrát významnou roli.

„Teď se na mě štěstí neusmálo, ale věřím, že už v sobotu se budu cítit líp a v neděli budu moct bojovat o přední umístění,“ říká český bojovník.