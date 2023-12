Neskončila, a tak může zářit. Zemanová je největší českou nadějí pro MS v Táboře

Když loni skončila Kristýna Zemanová při zastávce Světového poháru v Táboře čtrnáctá, slavila nejlepší dosavadní umístění v seriálu. Do konce minulé sezony si maximum vylepšila ještě na třinácté a desáté místo. Parádní zimu pak uzavřela na světovém šampionátu v Hoogergeide, kde mezi ženami do třiadvaceti let skončila třetí.