Zemanová si na cyklokrosařském SP v Dendermonde dojela pro šesté místo

Dvojnásobná mistryně republiky Zemanová si vylepšila osobní maximum v elitním seriálu týden po zisku bronzové medaile v kategorii do 23 na mistrovství Evropy v Pontchateau. Nejlepším výsledkem dvacetileté cyklokrosařky v SP dosud byla dvě desátá místa. Výše než nyní Zemanová byla v pohárovém závodě z českých reprezentantek naposledy v prosinci 2019 v Namuru Kateřina Nash.

V Dendermonde nestartovaly vzhledem k nabitému programu některé elitní závodnice včetně úřadující mistryně světa a Evropy a vítězky prvních dvou pohárových závodů v sezoně Fem van Empelové z Nizozemska. Na nejvyšším stupni ji vystřídala krajanka Ceylin del Carmen Alvaradová a svou první výhrou v SP po třech letech protáhla vítěznou sérii nizozemských cyklokrosařek už na 27 závodů.

Druhá s odstupem 37 sekund skončila při návratu do terénu další Nizozemka Lucinda Brandová. Po téměř třech letech, poprvé od ledna 2021, se díky Britce Zoe Bäckstedtové dostala na stupně vítězů jiná než nizozemská závodnice. Čerstvá mistryně Evropy do 23 let dojela do cíle půldruhé minuty po vítězce.

Zemanová v na ženy neobvykle dlouhém závodě strávila na těžké trati přes 58 minut a zvládla úspěšný souboj o šestou pozici s Nizozemkou Aniek van Alphenovou. Na Alvaradovou ztratila 2:22 minuty.