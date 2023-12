Zemanová si výhrou na sněhu v Hlinsku zajistila prvenství v cyklokrosovém poháru

Dvacetiletá Zemanová první pohárový závod na sněhu v této sezoně vyhrála s náskokem půldruhé minuty před Slovenkou Viktórií Chladoňovou. Držitelka bronzových medailí z MS a ME do 23 let zvítězila i v pátém závodě Toi Toi Cupu, v němž startovala.

V čele pořadí má členka mladoboleslavského týmu Brilon nedostižný náskok před v cíli čtvrtou juniorkou Kateřinou Douděrovou, jež domácí pohár ovládla v minulém ročníku.

Stejně jako Zemanová ani Boroš nenašel v seriálu přemožitele, nicméně vynechal už dva závody. V průběžném pořadí je po čtvrtém vítězství třetí. Vede Polák Marek Konwa, jenž dojel druhý 16 sekund po Borošovi. Třetí byl Slovák Matej Ulík, jako druhý nejlepší domácí jezdec skončil čtvrtý Matyáš Fiala.

Víkendový program pokračuje v neděli závodem Světového poháru ve Flamanville ve Francii.

„Zítra odlétáme do (španělského) Calpe, takže budu zase v teple. Tady se stejně trénovat nedá. Do Světového poháru se vrátím v Namuru 17. prosince,“ uvedl Boroš v tiskové zprávě svého týmu Elkov Kasper.