Povedený konec skvělého roku. Zemanová dojela desátá v Nizozemsku

Kristýna Zemanová ukončila povedený kalendářní rok desátým místem v závodě Světového poháru v nizozemském Hulstu. Dvacetiletá jezdkyně se vrátila do SP po třech závodech, jež vynechala po svém životním čtvrtém místě ve Val di Sole. Popáté z šesti startů se vešla do elitní desítky a potvrdila svou pozici mezi nejlepšími ve své hlavní kategorii do 23 let, v níž dnes byla hodnocena jako třetí.