Štybar největším favoritem války na kolech. Jede se Kolem Flander

Milion se jich údajně sejde podél 260kilometrové trati.



Pijí pivo, jedí klobásy i slavné belgické hranolky.

Útrata fanoušků za jídlo a pití se každým rokem blíží osmi milionům eur.

„Bez diskuze to je také nejtvrdší jednodenní závod,“ říká bývalý americký šampion George Hincapie. „Projíždíte milionem zatáček s dvaceti strmými kopci, kostkami, úzkými silnicemi. Je to taková válka na kolech.“

„Pro místní jsou Flandry důležitější než Vánoce a Silvestr dohromady,“ směje se zase André Greipel.



Letos už to budou 103. Vánoce se Silvestrem.

Flandry vznikly rok před začátkem 1. světové války. V té době byla cyklistika v Belgii na chabé úrovni. Zavíraly se velodromy, republikové šampionáty na dráze i silnici mizely.

Jediný velký závod v zemi tehdy navíc byl Lutych-Bastogne-Lutych, jenže ten se odehrával ve francouzské části země a hrdí Vlámové tak dlouho poslouchali posměšky.

Až do roku 1913, kdy Karel van Wijnendaele, sportovní editor listu Sportwereld, uspořádal úvodní ročník. Závod měřil 330 kilometrů a startovalo se v šest hodin ráno. Po dvanácti hodinách v sedle triumfoval Paul Deman.

Paul Deman (Bel) winner of the first Tour of Flanders in 1913. pic.twitter.com/v7NInVfzPB — The World of Cycling (@twocGAME) April 4, 2019

V neděli čekají cyklisty nejdelší Flandry za posledních 20 let.



Celkem 270 kilometrů je čeká při cestě z Antverp do cílového Oudenaarde, tedy o tři kilometry více než loni.

Úvodních 97 kilometrů vede po rovině, následuje 123 kilometrů dlouhý okruh, na kterém už je naskládáno i 11 náročných stoupání, a poté kratší 50kilometrový okruh s šesti hellingeny.

Celkem jich je na trati 17, ten první na 119 kilometru, ten poslední 14 kilometrů před cílem.

Štybar největším favoritem

Zažívá zatím nejlepší sezonu na silnici.

Výhry na Omloop Het Nieuwsblad a E3 BinckBanck dodaly Zdeňkovi Štybarovi sebevědomí a katapultovaly ho na první místo ze všech favoritů.

„Pokud belgický Quick-Step bude pokračovat ve své dominanci na jarních klasikách, velmi pravděpodobně to bude díky Zdeňku Štybarovi,“ píše odborný server Cyclingtips.

S ním souhlasí i bookemakeři, kteří na Čechův triumf vypisují nejmenší kurzy.

Štybar je v neděli jednoduše velkou hrozbou. A to ať už odjede sám, nebo do cíle přijede v menší skupině.

Zdeněk Štybar si užívá triumf v klasice E3 BinckBank Classic, někdejší E3 Harelbeke. Přidá další na Flandrech?

„Neděle může být dnem, kdy konečně vyhraje Monument,“ myslí si Matt de Neef z Cyclingtips.

A když ne on, Quick-Step má řadu dalších možností.

Ve skvělé formě letos na jaře jezdí Bob Jungels, vítěz Kuurne-Brusel-Kuurne. Dalším z lídrů týmu bude belgický šampion Yves Lampaert a pak je tady pochopitelně také exmistr světa Philippe Gilbert.

Toho ale od středečního závodu Dwars door Vlaanderen trápí střevní potíže. Kvůli nim závod ani nedojel.

„Začal jsem s úsměvem, ale musel jsem vzdát. Nic hrozného to není, ale před nedělí jsem nechtěl riskovat,“ popisoval.

Nizozemský vyzyvatel

Bylo to jeho jméno, které plnilo stránky novin dny před startem Flander.

Jeho triumf na středeční klasice Dwars door Vlaanderen v teprve druhém závodu nejvyšší kategorie World Tour vzbudil obrovský ohlas.

Všeuměl Mathieu van der Poel se díky tomu zařadil mezi nedělní největší favority.

„A když bude mít dobrý den, může vyhrát. Pravděpodobné to ale není. Je to moc těžký závod,“ říká Christoph Roodhooft sportovní ředitel stáje Corendon. „Ve středu na sebe upozornil, teď už s ním ale všichni budou počítat.“

Po konci cyklokrosové sezony si dal jeden cíl - vyhrát na silnici aspoň jeden závod.

Mathieu van der Poel.

„S GP Denain a Dwars už má dva. Všechno jde zatím líp, než jsme plánovali,“ říká otec Adrie.



Sám bývalý vítěz Flander nyní pomáhá týmu svého syna. Rozdává závodníkům bidony, povzbuzuje je z doprovodného auta.

„Co řeknu Mathiemu? Jako vždycky - ať si užije den. Abyste ten závod vyhrál, musíte být dobří. A to je v pohodě, on dobrý je. Zároveň ale musíte mít trochu štěstí. Bylo by lepší, kdyby vyhrál až za rok, ať hned nevyhraje úplně všechno,“ směje se táta.

Van der Poel má v týmu ještě jedno eso - Stijna Devoldera, dvojnásobného vítěze Flander. Ten byl kdysi u toho, když na klasikách začínal vládnout Tom Boonen. Skoro dvacetileté zkušenosti s jízdou po kostkách nyní předává svému učedníkovi.

„Ale Mathieu vlastně žádné rady nepotřebuje. Dokáže všechno, co si usmyslí, nemusí mít strach ani z Quick-Stepu. Nikdy jsem podobný talent v cyklistice neviděl, je to speciální kluk,“ říká Devolder. „Ale nejsem překvapený, že už vítězí. Všichni jsme věděli, že tohle přijde.“

A co Belgičané?

Jistě, belgický Quick-Step letos zatím vyhrává všude, kam přijede, ale ne s Belgičany.

Ti na klasikách zažívají nejhorší sezonu od konce druhé světové války. Z dvanácti dosud odjetých klasik nevyhráli ani jednu.

A tak doufají.

Třeba v dalšího cyklokrosaře Wouta van Aerta.

Ten si v posledních týdnech počínal na klasikách jako ostřílený veterán. Dojel třetí na Strade Bianche, šestý na Milán-San Remo, druhý na E3 za Štybarem. Ve všech závodech přitom patřil k jasně nejsilnějším mužům na silnici.

Kdo všechno pojede? Direct Energie: Terpstra

Movistar: Valverde, Roelandts

Quick-Step: ŠTYBAR, Gilbert, Jungels, Lampaert

Lotto-Soudal: Benoot, Wellens

Bora-hansgrohe: Sagan, Oss

AG2R: Naesen, Dillier

CCC: Van Avermaet

EF Education: Vanmarcke, Bettiol

Mitchelton-Scott: Trentin

Astana: Cort

Bahrajn-Merida: Colbrelli, Mohorič, García

FDJ: Démare, Küng

Dimension Data: Boasson Hagen, Valgren

Jumbo-Visma: Van Aert, Teunissen

Kaťuša: Debusschere, Politt

Sky: Moscon, Rowe, Stannard

Sunweb: Matthews

Trek: Stuyven, Degenkolb, Pedersen, Theuns

UAE: Kristoff, Gaviria

Corendon: Van der Poel, Devolder

Roompot: Boom

Nebylo by překvapením, kdyby na Flandrech vylepšil své loňské deváté místo.

„Překvapil mě. Naprosto popírá tvrzení, že nováčci mají na těchto závodech velký handicap, že neznají záludnosti trati. Faktem ale je, že Van Aert se na těchto silnicích narodil a jako malý na nich určitě jezdil nějaké juniorské závody a má je projeté,“ říká bývalý český profesionál František Raboň.

Domácí fanoušci budou doufat i ve zlomení prokletí Grega van Avermaeta.

Ten i letos vypadá v závodech velmi silně, jen zatím neměl dost štěstí na klíčový útok, nebo bojoval proti přesile Quick-Stepu.

„A na Flandrech jsem byl už tolikrát blízko, jenže nikdy se to nepovedlo. Když je jindy nevyhraju? Život mi to nezmění,“ říká Belgičan. „Každý rok sem přijíždím a říkám to samé. Jsem ve formě, jsem silný, jsem motivovaný vyhrát. Ani letos se nic nezměnilo.“

Mezi favority pochopitelně patří i Peter Sagan, byť sám přiznává, že nemá nejlepší start do sezony. Vyhrál pouze jednu etapu na lednovém Tour Down Under, od té doby nic.

Neměl štěstí, léčil nachlazení, ale je to Sagan. Toho se nevyplácí odepisovat.

Formu na Flandry směřoval také obhájce prvenství Niki Terpstra, který se už sice nemůže spolehnout na silný Quick-Step, ale i ve znatelně slabším Direct Energie zůstává velkou hrozbou.

Tou je i vítěz Gent-Wevelgemu - Alexander Kristoff. Zvlášť, když Flandry v roce 2015 vyhrál a mezi nejlepšími pěti už dojel pětkrát.

Debut na Flandrech čeká mistra světa Alejandra Valverdeho, který je sice prototypem cyklisty spíše pro ardenské klasiky, v pelotonu není univerzálnějšího cyklistu.

No a nebezpeční budou i evropský šampion Matteo Trentin, domácí naděje Tiesj Benoot nebo Alberto Bettiol.

Kdo nakonec získá 20 tisíc eur za nedělní triumf?

Natěšení fanoušci i zrádné hellingeny čekají.