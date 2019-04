Z bláta na silnici. Štybar a další cyklokrosoví šampioni útočí

Neměli zablácené obličeje a chyběla i všudypřítomná a vlezlá zima. Jinak ale nedělní studio belgické televize Sporza po klasice Gent-Wevelgem notně připomínalo to z mistrovství světa v cyklokrosu.

Však i moderátor žertoval: „Vítejte na cyklokrosu ve Wevelgemu.“



Ve studiu totiž seděli Mathieu van der Poel a Wout van Aert.

Stupně vítězů letošního cyklokrosového mistrovství světa v Dánsku. Vítěz Mathieu van der Poel z Nizozemska (uprostřed), druhý Wout van Aert z Belgie (vlevo) a třetí Toon Aaerts z Belgie (vpravo).

Dva čtyřiadvacetiletí muži, kteří cyklokrosu kralují posledních pět let. Dva muži, kteří se nyní z bláta vydali na silnici a letos na ní spolu s dalším bývalým „krosařem“ Zdeňkem Štybarem hrají prim.



Zatímco český cyklista dal silnici přednost už v roce 2011 po dvou mistrovských titulech v blátě, oni s ní více koketují poslední dvě sezony.

A přenáší na ni vzájemnou rivalitu.

Nejsou jen cyklokrosaři

Belgičan svůj talent na klasiky naznačil už loni třeba devátým místem na Flandrech, Van der Poel se mezi elitou ukázal až letos. Právě Gent-Wevelgem byl prvním Nizozemcovým startem v nejvyšší kategorii World Tour a on hned skončil čtvrtý. Druhý závod už ve středu proměnil v triumf na Dwaars door Vlaanderen.

„Čekal jsem to. Když jsem loni viděl, co dokáže Van Aert, tušil jsem, že si Van der Poel povede stejně. Má obrovský cit pro kolo. Kostkové klasiky jsou pro něj jak dělané,“ chválí Štybar.

Právě středeční triumf Van der Poela katapultoval ke Štybarovi a Van Aertovi - mezi favority nedělního monumentu Kolem Flander.

„Ale Dwaars bylo o skoro 100 kilometrů kratší, než budou Flandry,“ upozorňuje Nizozemec.



Mathieu van der Poel has competed in two WorldTour races, Gent-Wevelgem and Dwars door Vlaanderen. Results? 4th at Gent-Wevelgem, victory at Dwars. #DDV19 pic.twitter.com/MGxvSGggk2 — Neal Rogers (@nealrogers) 3. dubna 2019

Čím to je, že jsou to právě bývalí, nebo ještě stále současní cyklokrosaři, kdo hraje hlavní roli během jarních cyklistických klasik?



„Víte, oni to nejsou jen nějací cyklokrosaři,“ usměje se legendární Tom Boonen. „Všichni tři jsou to chytří závodníci s velkým talentem. Proto jsou dobří v cyklokrosu, na silnici, kdekoliv. Posaďte je na dráhu a oni budou vyhrávat. Van Aert už loni ukázal, že je silný, Štybar to potvrzuje deset let a Van der Poel? Všichni víme, že je skvělý v cyklokrosu, na horském kole i na silnici.“

Ano, všichni tři jsou enormně talentovaní jedinci. Zatímco Štybar už na klasikách může těžit i z letité zkušenosti, Van Aert s Van der Poelem mají jízdu po kostkách jednoduše v krvi.

„U obou je absolutně neuvěřitelné sledovat, jak po kostkách jezdí. Když jsem přijel do Belgie poprvé, tak jsem pomalu ani nevěděl, jak mám držet řídítka. Ale na nich jako na cyklokrosařích vidíte, jak si s tím kolem i na kostkách hrají,“ poukazuje bývalý profesionál František Raboň.

Oba mladíci pochopitelně museli v posledních měsících upravit svůj trénink. Van Aert se na klasiky připravoval už během cyklokrosové sezony, kdy několik závodů vynechal a v tréninku jezdil dlouhé štreky.

Mathieu van der Poel.

I Van der Poel navýšil tréninkové dávky.

„Oproti předchozím rokům jsme na kole strávili pět šest i sedm hodin,“ líčí Kristof de Kegel, muž, který loni trénoval Wouta van Aerta a nyní se stará o Van der Poela.

„Cyklokros nemusí být pro silnici nutně překážkou. Na klasikách se vám ta hodinová zátěž může hodit. Vždycky přijde pasáž, kdy nastanou útoky, vypjaté a náročné momenty. Na to jsou těla cyklokrosařů ideálně stavěná,“ říká.

Mimozemský cyklista

Van Aerta s Van der Poelem spojuje i obří očekávání veřejnosti, kterému oba čelí.



V Belgii se o Van Aertovi už nyní mluví jako o nástupci Johana Museeuwa a Toma Boonena, dvou klasikářských es minulosti.

A trojnásobný cyklokrosový mistr světa s tím nemá problém.

V posledních týdnech si počínal jako ostřílený veterán. Dojel třetí na Strade Bianche, šestý na Milán-San Remo, druhý na E3 za Štybarem. Ve všech závodech přitom patřil k jasně nejsilnějším mužům na silnici.

Zdeněk Štybar s Woutem van Aertem, archivní foto.

„Právě on se Štybarem jsou v tuto chvíli nejlepší cyklisté světa,“ říká právě Boonen.



Nebylo by překvapením, kdyby van Aert na Flandrech vylepšil své loňské deváté místo.

„Překvapil mě. Naprosto popírá tvrzení, že nováčci mají na těchto závodech velký handicap, že neznají záludnosti trati. Faktem ale je, že van Aert se na těchto silnicích narodil a jako malý na nich určitě jezdil nějaké juniorské závody a má je projeté,“ říká Raboň.

To Van der Poel se do prostředí plného očekávání narodil.

Prvotřídní geny dědečka Raymonda Poulidora (věčně druhého muže Tour de France) a otce Adrieho van der Poela (vítěze velkých klasik i světového šampionátu v cyklokrosu) spolu s ohromnou sílou, úžasnou technickou zdatností a mladistvou sebedůvěrou - to je koktejl, který nemá obdoby.



„Vždycky měl všechny vlastnosti, které cyklista potřebuje. On bral každý trénink jako hřiště, kde ho bavilo si hrát. Dostal od Boha větší dar, vždycky byl ve všem rychlejší,“ popisoval už dřív jeho starší bratr David van der Poel.

Mitochondrie, tedy organely nacházející se v buňkách každého organismu, mají vlastní DNA a jsou předávány matkou. Vrozené muskuloskeletální, kardiovaskulární, respirační a nervové systémy zase hrají důležitou roli ve sportovcově výkonu.

Mathieu van der Poel v tomhle vyhrál rodinný jackpot.

Mathieu Van Der Poel (Ned) team Corendon–Circus wins Dwars Door Vlaanderen his first World Tour victory. pic.twitter.com/wUcVG0xmr9 — The World of Cycling (@twocGAME) 3. dubna 2019

„Pro to není třeba velkých vysvětlení, je to prostě v genech. Je to vnuk Raymonda Poulidora (z matčiny strany), jednoho z nejlepších cyklistů historie. A i přesto, že jeho otec Adrie van der Poel nebyl rozený vítěz, ovládl spoustu závodů. Měl možná méně talentu, ale o to více píle. Když se tyto dva geny spojí, získáte mimozemského cyklistu,“ popisuje Renaat Schotte, belgický reportér Sporzy, který o cyklistice píše přes 20 let.



Až tak mimozemské, že Van der Poel dokáže ovládnout Flandry hned při své premiéře?

V cyklistice už se udály i bláznivější věci.