Alaphilippa motivovala prohra s Čechem. K duhové obhajobě má i nový pokoj

Duhový dres má své kouzlo. To poznal už mladý Julian Alaphilippe. „Moje snaha o vítězství na mistrovství světa se stala snem už od útlého věku a po vstupu mezi profesionály jen zesílila,“ vyprávěl francouzský fenomén.

Čím blíže byl duhovému dresu, tím spíše po něm toužil. Na zmíněném cyklokrosovém mistrovství už po něm sahal, v Táboře se však radoval Tomáš Paprstka.

Tomáš Paprstka (vpravo) projíždí vítězně cílem.

„Měl jsem velkou motivaci a tlačil se do čela závodu. Skončil jsem druhý za Tomášem Paprstkou,“ vybavoval si Alaphilippe. „I když to byl dobrý výsledek, vzpomínám si jen na to, jak jsem byl zklamaný. Byl jsem tak blízko, ale zároveň tak daleko od vítězství,“ říkal majitel 36 profesionálních triumfů na silnici.

„Ten závod mě inspiroval k tomu, abych se jednou stal mistrem světa,“ dodal.

A stalo se.

O deset let později se v italské Imole charismatický „Loulou“ dočkal.

Imola 2020 - Alaphilippův zlatý dojezd a souboj za ním:

V neděli se na 268 kilometrů dlouhé trati z Antverp do Lovaně pokusí o obhajobu.

„Na mistrovství světa se vydám s jiným myšlením, než jaké jsem měl v Imole. Jsem trochu uvolněnější, ale jedu tam s velkou motivací a silným týmem,“ řekl.

Alaphilippovi parťáci pro MS 2021 Valentin Madouas, Arnaud Démare, Florian Sénéchal, Christophe Laporte, Benoit Cosnefroy, Anthony Turgis, Rémi Cavagna

První francouzský mistr světa v silničním závodě od roku 1997 ale v letošní sezoně poznal, že duhový dres s sebou nese i celou řadu břemen.

„Pokud v Lovani přijdu o dres, bude to možná trochu vysvobození od tlaku a pozornosti médií,“ přiznal devětadvacetiletý cyklista. „Nový ale neodmítnu,“ dodal.

„V každém závodě, ve kterém jsem startoval, jsem chtěl udělat dresu čest,“ vyprávěl Alaphilippe pro vlámský deník Nieuwsblad. „Nebylo snadné vyhrávat. Nevím, jestli duhový dres dává křídla, jistě ale vím, že tíží,“ uznal.

„Pocity z oblékání dresu v posledním roce je složité popsat. Zažil jsem tolik různých emocí,“ pokračoval pro Cyclingnews.

Pravda, první týdny po Imole Francouzovi příliš nepřály... Po předčasné oslavě na Lutych-Bastogne-Lutych přišla zlomenina ruky po kolizi s motorkou na závodě Kolem Flander. Od jara už ale bylo zase lépe. Po etapě na Tirrenu opanoval i ardenskou klasiku Valonský šíp. Na Tour de France se pak po první etapě oblékl do žluté.

„Když se podívám na svou sezonu, myslím, že mohu být spokojený,“ řekl Alaphilippe.

„Chci vzpomínat na výjimečné okamžiky, jako byl Valonský šíp nebo první etapa Tour de France. Tam jsem vyhrál jen pár dní po narození mého syna, to bude pro mě a moji rodinu vždy znamenat strašně moc,“ hodnotil.

Nová domácí tělocvična

Před mistrovskou obhajobou se Alaphilippovi dostalo i motivace v podobě nového tréninkového pokoje.

Julian Alaphilippe v nové domácí tělocvičně. | foto: Quick-Step

„V zimě se věnuji přípravě na nadcházející sezonu a trénuji třikrát až čtyřikrát týdně u sebe doma. V tomto období se mi velmi hodí vybavená a pohodlná domácí tělocvična,“ řekl Francouz.

„Modrá podporuje optimismus a spokojenost, ale také navozuje pocit uvolnění, který je důležitý, když plánujete intenzivní trénink. Modrá znamená integritu, sílu a zdraví – hodnoty, jež dokonale symbolizují francouzského cyklistu,“ vysvětluje jeho stáj Quick-Step.

Uvidíme v Belgii silného a uvolněného Alaphilippa? Start závodu mužů je v neděli v 10.25 hod.