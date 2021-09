Van der Poel doléčil záda a míří na MS. Šance na úspěch nám roste, těší kouče

Koncem srpna van der Poel vynechal světový šampionát bikerů a teprve před týdnem se objevil na třech menších jednorázových silničních závodech v Belgii.

„Mathieu neměl ideální přípravu na mistrovství světa, ale rozhodně dodá našemu týmu jiný rozměr a zvýší naše šance na úspěch. Možná nebude kvůli těm zdravotním problémům velkým favoritem, ale rozhodně si zaslouží pozornost. Jsem rád, že pojede,“ uvedl reprezentační kouč Koos Moerenhout.

Čtyřnásobného mistra světa v cyklokrosu van der Poela začaly trápit bolesti zad od květnového závodu Světového poháru horských kol v Albstadtu. Podle nizozemských médií souvisely se změnou posedu při přechodu ze silničního na horské kolo.

Na přelomu srpna a září měl van der Poel obhajovat vítězství na etapové Binck Bank Tour, ale k závodům se vrátil až před týdnem. V Antverpách vyhrál a svou formu otestoval ještě v dalších dvou startech, po nichž se rozhodl, že na světovém šampionátu pojede.

„Pokaždé chce vyhrát. Kdyby si nemyslel, že má šanci, tak by nestartoval. To značí velkého šampiona. V posledních týdnech se přesvědčil, že záda drží, a mohl zase zabrat. Kdyby to zdravotně nezvládl, nedělal by to,“ řekl trenér Moerenhout. Závodem mužů MS tradičně vyvrcholí v neděli, kdy absolvují na trase z Antverp do Lovaně 268 kilometrů.