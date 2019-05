Hirt na Giru: S kolenem je to celkem bída. Snad mu prospěje volný den

„Zatím tohle Giro není nic moc. Spousta deště, nervozity a pádů v úvodních etapách,“ ohlíží se za devíti etapami, které byly určeny sprinterům, mužům pro úniky a časovkářům.

Itinerář, ve kterém dosud nebyla ani jedna horská etapa, se vám příliš nezamlouval?

Myslím, že kdyby tam v prvních etapách dali organizátoři nějaký dojezd na kopec, pořadí by se víc naředilo. Nestalo by se potom, že by se v rovinatějších etapách všichni tolik tlačili dopředu. Proto se tolik padalo. Jedna těžká horská etapa v prvním týdnu by byla ideální. Lidé by po ní byli unavenější a každý by už trochu věděl, kam patří.

Tedy cosi na způsob loňského výšlapu na Etnu, kam jste se tehdy drápali uprostřed prvního týdne?

Něco takového. Kvůli omezení nervozity v pelotonu a zabránění některým pádům by to pomohlo. Podobný názor mají i další lidé z týmu.

Váš lídr López se zatím pádům vyhnul, že? To je pozitivní zpráva.

Ano, nikde nespadl, jen si ve 2. etapě asi 10 kilometrů před cílem vypletl kolo, což byl trochu krizový moment. Ale rychle jsme se s ním zase vrátili zpátky. Při hromadném pádu ve 4. etapě se pak těsně prosmýkl po levé straně a zase to dopadlo dobře. V tomhle směru má zatím docela štěstí.

Vy jste se naopak při karambolu, jehož největší obětí byl Tom Dumoulin, ocitl na zemi. V dostupných záběrech je vidět, jak Puccio z týmu Ineos nejdříve srazil vašeho týmového kolegu Iona Izagirra. V tu chvíli jste jel poblíž Izagirra?

Byl jsem ještě trochu dál na pravé straně.

A padající „domino“ vás smetlo na zem?

Nejdřív jsem to ještě nějak dobrzdil, jenže potom jsem od někoho dostal ránu zezadu, a tu už jsem neustál. Navrch mi zničil mi kolo.

Vaše koleno, s nímž jste měl v posledních měsících potíže, to neodneslo?

Ne, to s tím pádem naštěstí nic společného nemělo.

V jakém je tedy stavu?

Zatím musím upřímně říci, že je to s kolenem celkem bída. Uvidíme, co s ním udělá volný den.

Vynechal jste tedy pondělní tréninkovou vyjížďku Astany?

Kluci si šli zajezdit, já zůstal na hotelu a zkoušíme s tím něco provést.

Jde o zánět?

Jo, nějaký tam nejspíš bude, mám to koleno oteklé.

Jak ho léčíte?

Každý den chodím k osteopatovi. Také používám speciální přístroje na masáže, který ho rozmasírují. Chce to asi i čas. Počasí a délky etap mým potížím nepřidaly. Doufám, že po volném dni se to koleno dá trochu do kupy.

Zároveň určitě vyhlížíte, kdy přestane pršet, že? Tak mokré a mrazivé Giro se jelo naposledy v roce 2013.

Déšť je nepříjemný pro všechny. Už i specialisté na déšť, kteří ho mají docela rádi, by přivítali nějaký solidnější den. Vždyť každý den nám aspoň na chvíli zapršelo. Věříme, že se už počasí umoudří.

Teď byste se měl až do 13. etapy šetřit a pak zůstávat s Lópezem co nejdéle v kopcích?

Doufáme, že v nejbližších rovinatých etapách se nic nestane. Víceméně všichni od nás by teď měli trochu šetřit síly a čekat na horské etapy. A pak musíme začít útočit, protože López už nějakou tu ztrátu nabral.

Úvodní krátkou časovku v Boloni měl López vynikající. Naopak ta nedělní do San Marina se mu nepovedla a zaostal v ní za Rogličem o 3:45 minuty. Bavili jste se, co tak velkou ztrátu mohlo způsobit?

Hned ze začátku měl defekt a musel měnit kolo, to ho mohlo psychicky dost rozhodit. Máme nové speciály na časovku, jenže ten Miguel píchnul. Potom dostal starší model, který používal dříve.

Vy jste časovku dojížděl společně s týmovým kolegou Izagirrem, startujícím čtyři minuty po vás a na cílové pásce si s vámi ještě „zazávodil“. Podle úsměvu na tváři Izagirre vypadal, že on si časovku docela užíval.

Já jsem si už před startem dělal srandu, že na něj někde na trati počkám, ale vyšlo to až takhle před cílem. Bylo fajn, že jsme dojeli spolu. Máme oba už velkou ztrátu, nebylo co hrotit.

V týmu tedy stáje panuje pohoda?

Ano. Samozřejmě, že je nepříjemné, když Miguel ztratí čtyři minuty. Ale to je závod, to je život. Přece potom nebudeme na sebe všichni koukat zamračeně, to by nemělo žádný smysl.

Co říkáte současným odstupům v celkové klasifikaci? Nibali ztrácí na Rogliče 1:44 minuty, další velcí favorité mnohem víc. Situace nahrává velmi útočné cyklistice v horách?

Určitě. Máme za sebou první týden, ještě jsme ani nebyli v žádných horách a rozestupy jsou obrovské. V posledních letech se přitom závody Grand Tour často vyhrávají o sekundy a ne o takové rozdíly. Až začnou kopce, bude to podle mě pro diváky hodně zajímavé. Jsou tady tři nebo čtyři týmy, které budou muset útočit víceméně při každé příležitosti. Aby se pořadí přesypalo, bude to zároveň chtít, aby i někdo někde rupnul. Ovšem to není nemožné.

Primož Roglič na vás doposud působí hodně suverénně?

V časovkách si je jistý, jede je proto v klidu. Je výborným závodníkem. Ale uvidíme. V horách může klidně bouchnout i on, jako tu loni bouchnul Yates. Rozhodně není tohle Giro hotové. Nibali mu bude hodně šlapat na paty a k němu se při útocích připojí i vrchařská esa jako López a Yates. Sice právě teď vypadá Roglič velice dobře, ale ty ostatní ještě odepisovat nemůžeme.

Panují obavy, že by mohl být uzavřen průsmyk Gavia, přes který máte jet v královské 16. etapě. Co byste říkal takovému scénáři?

Slyšel jsem, že by se místo toho jelo dvakrát Mortirolo. Je skoro jedno, jestli se pojede Gavia, nebo podruhé Mortirolo, ta etapa bude těžká tak jako tak. Prostor na útoky v ní vždycky bude.

Devizou vaší Astany je velmi silný podpůrný vrchařský tým, zatímco horská podpora Rogliče bude o dost slabší i kvůli odstoupení jeho dvorního pomocníka De Pluse.

V to doufáme, že Jumbo takovou vrchařskou sílu jako my nemá. Pořád jim tam i bez De Pluse zůstalo dost lidí do kopců a my nevíme, jak na tom jsou, protože to nám ukáží teprve pořádné hory. Stejně tak samozřejmě můžeme u nás bouchnout já nebo někdo jiný. Ale papírově bychom měli mít do kopců rozhodně silnější tým než Roglič.

Navíc váš tým, ale i Movistar se mohou pokoušet o strategické hry v podobě úniků mužů druhého sledu. Movistar do nich může vyslat Amadora a vy Bilbaa, oba figurují zásluhou předchozích úniků v celkovém pořadí relativně vysoko. Takové tahy by mohly týmu Jumbo zamotat hlavu.

Ano, i z tohoto pohledu to bude mít Jumbo těžké. Nebudou moci z Movistaru hlídat jen Landu s Carapazem, nebo od nás jen Lópeze, ale budou muset sjíždět i ty úniky, do kterých skočí Blibao nebo Amador, kteří jsou nebezpečnými vrchaři. Každopádně jestli dosud bylo Giro na dívání občas i nuda, brzy začne být pořádně zajímavé.