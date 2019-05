Roglič na Giru vyhrál i druhou časovku. Poraženým dne je Yates

„Já budu sám sobě největším soupeřem,“ tvrdil před startem favorit všech favoritů – Primož Roglič.

Že by měl být v časovce ze všech mužů jedoucích o celkové prvenství na Giru nejlepší, o tom nikdo nepochyboval.

„Chceme najet čas na své konkurenty, ale kolik ho získáme, to netuším. Není to matematika,“ usmíval Addy Engels, sportovní ředitel Jumbo Visma.

„Pokud nevyhraje? Bude to zklamání,“ tvrdil zase evropský šampion v časovce Victor Campenaerts.

Roglič opravdu vyhrál. Paradoxně právě před druhým Campenaertsem, který zajel rovněž skvělou časovku.

Na Rogliče ale i kvůli neplánované výměně kola nestačil.

Slovinec předvedl přesně to, co si před startem plánoval. Ujel všem svým soupeřům v souboji o růžový dres.

Když přijížděl do cíle, měl těsně před sebou o tři minuty dříve startujícího Davide Formola…



Velkého soupeře v souboji o maglia rosa Vincenza Nibaliho porazil o minutu a pět vteřin.

Přitom Ital měl rovněž skvělý den.

Na úvodním mezičase ještě ztrácel deset vteřin na Simona Yatese. Pak už ale jen zrychloval a do druhého týdne Gira vjede ve slušné pozici.

Poraženým dne je naopak právě Yates.

„Myslím, že když Vincenzo dojede do cíle v podobném čase jako Simon Yates, může být spokojený,“ říkal před startem Paolo Slongo, sportovní ředitel Nibaliho Bahrainu-Merida.

Nibali mohl být víc než spokojený.

Yates totiž na Itala ztratil dvě minuty a 6 vteřin! Na Rogliče tak více než tři minuty.

Absolutně mu nesedla druhá polovina časovky, kde poztrácel spoustu času. Pro Yatese je to tak velká rána v souboji o růžový dres.

Podobně špatně jako Yates zajeli časovku i Miguel Ángel López z Astany a Mikel Landa z Movistaru, další velcí favorité.

Ti všichni budou muset ve druhém a třetím týdnu útočit, pokud se do bitvy o růžový dres ještě chtějí vrátit.

Až po největších jménech závodu se do časovky vydala jedenáctka cyklistů, která se do popředí Gira dostala díky úniku v šesté etapě.

Růžový dres i po devátém dějství udržel Valerio Conti. Na Rogliče, který se posunul na druhé místo, má k dobru minutu a 50 vteřin.



Na 82. místě dokončil časovku český šampion Josef Černý, který ztratil téměř šest minut. Jan Hirt skončil 105. se ztrátou 6:39 minuty.

Po týdnu plném pádů, deště a technických dojezdů přišla v neděli na italském Giru na program druhá časovka v závodě.

Právě tady měl závod pro cyklisty jedoucí na celkové pořadí opravdu začít.

Čekalo je celkem 33,8 kilometrů z Riccione až do San Marina.

A vskutku náročných kilometrů.

Těch prvních 22 vedlo víceméně po rovině, než se silnice na dalších dvanáct kilometrů zvedla a stoupala až do maličkého San Marina.

Oficiální průměr stoupání ukazoval 4,5 procenta, což ale bylo dost zkreslené. Byly na něm totiž i rovinaté a klesavé pasáže. Maximální sklon pak ukazoval 11 procent.

Deset minut před 13. hodinou vyrazil do časovky jako první Němec Nico Denz. Do čela se po chvíli dostal Scott Davies, ale ne na dlouho.

Parádní čas totiž pak zajel evropský šampion v časovce a světový rekordman v hodinovce Victor Campenaerts.

#Giro102 The tension is rising as the GC riders are about the finish. Mollema is on a provisional second place, 50" behind @VCampenaerts. 爛 pic.twitter.com/cSYcFM36iB