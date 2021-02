Málo časovek, spoustu hor. Na Giru čeká Zoncolan i bílé cesty Strade Bianche

Za normálních okolností by už fanoušci dávno nad trasou letošního Gira debatovali.

Sportovní ředitelé by měli jasno, koho ze svých cyklistů na první Grand Tour sezony pošlou.

A i závodníci už by věděli, jestli je pro ně výhodnější jet Giro, Tour, nebo Vueltu.

Doba covidová ale všechno mění.

A tak se i prezentace Gira, která v normálních časech bývá na podzim, přesunula až na začátek letošního roku.

„Pořád se s tím učíme žít, pořád musíme improvizovat. S tím souvisí i datum prezentace, které se muselo posunout,“ líčí ředitel Gira Mauro Vegni.

Co už se vědělo?

Že úvodní tři etapy se odehrají v regionu Piedmont blízko Turína. Právě v něm celou Grand Tour zahájí 8. května devítikilometrová časovka, která by měla znovu svědčit mistrovi světa Filippu Gannovi, který by se rád po roce znovu oblékl do růžového dresu.

Bude to po znovu po 10 letech, co Giro odstartuje právě z Turína.

Následovat bude jedna vyloženě rovinatá etapa do Novary a druhá lehce kopcovitá do Canale. A co bude dál? Na to fanoušci celých 20 dní čekali.

Nyní se dočkali a podle prvních reakcí byli nadšeni.

Na cyklisty čeká celkem 6 etap pro sprintery. Aby ale rychlíci dojeli až do cílového Milána, budou muset dřít.

Kromě ultraprudkého Zoncolanu ve druhém týdnu na závodníky čeká třeba i královská 212 kilometrů dlouhá etapa v Dolomitech přes Passo Fedaiu, Passo Pordoi a Passo Giau. Celkové převýšení? Víc než 5700 metrů!

Do toho další ne tak známé horské dojezdy jako Sega di Ala, Alpe di Mera, Valle Spluga. K tomu dvě individuální časovky, žádná týmová ani horská, 34 kilometrů po prašných cestách známých z klasiky Strade Bianche…

Hodně barvité menu.

Připravujeme podrobnosti...