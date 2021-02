Po deseti letech z Turína. Giro odhalilo tři úvodní letošní etapy

Vzpomínky na dramatické loňské podzimní Giro jsou pořád čerstvé.



A nezapomenutelné.

Tao Geoghegan Hart s Jaiem Hindleym startovali do závěrečné časovky v Miláně v totožném čase. Italská Grand Tour nikdy podobně těsnou bitvu před poslední etapou nezažila.

Až loni. Brit nakonec ukázal, že je přece jen silnější a stal se po Chrisi Froomovi teprve druhým Ostrovanem, který Giro vyhrál.

Jaké ale bude to letošní?

„Nemyslím si, že se situace kolem koronaviru vyřeší tak rychle, proto plánovaný start v Maďarsku, kterým mělo Giro odstartovat už loni, odložíme. Všech 21 etap bude v Itálii,“ řekl už dříve šéf závodu Mauro Vegni.

Bývalo pravidlem, že trasu Gira cyklisté znali už v říjnu, v listopadu předchozího roku.

Letos je všechno jinak. Proto i prezentace první ze tří cyklistických Grand Tour byla přesunuta až na 4. února.

Zatím byly odhaleny úvodní tři etapy závodu.

Startovat se bude 8. května v Turíně, kde na závodníky čeká devítikilometrová časovka.

I následující dvě etapy se odehrají v regionu Piemont. Jedna vyloženě rovinatá do Novary, druhá lehce kopcovitá do Canale.

A co bude dál?

Spekuluje se o výjezdu na Monte Zoncolan, o prašných cestách známých z klasiky Strade-Bianche i o dalších alpských velikánech.

Definitivní potvrzení trasy bylo původně naplánováno rovněž na čtvrtek 4. února. Je ale možné, že se prezentace celého závodu lehce posune.

Obhajoba na Giru? Raději Tour. A taky olympiáda, přeje si Hart

Jisté je, že obhajovat titul nepřijede Tao Tao Geoghegan Hart, který se má spolu s Geraintem Thomasem a Richardem Carapazem soustředit na Tour.

„Miluju závodit v Itálii a zkušenost na Giru jsem si ohromně užíval. Samozřejmě by bylo neskutečné vrátit se i tento rok s jedničkou na zádech, chápu, jak velký to má význam, ale jako závodník to své číslo, které na zádech máte, stejně nevidíte. Chci se zaměřit zase na něco nového. Na ten největší závod, jaký v cyklistice máme,“ řekl Geoghagen Hart.

Tedy na Tour a poté na olympiádu.

Na Giro tak z Ineosu zamíří Egan Bernal.

„Potřebuje znovu objevit lásku ke kolu. Když přijel do Evropy poprvé, pořád se usmíval. Pořád, takhle si ho pamatuju. Teď to tak není, což se musí změnit,“ říká Brailsford.

O titul by se také měli prát Vincenzo Nibali, Thibaut Pinot, Mikel Landa, Simon Yates nebo Remco Evenepoel, pokud se stihne dát zdravotně do pořádku.