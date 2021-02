Štybar spadl a pak se radoval. Omloop vyhrál jeho týmový kolega Ballerini

Krátce po startu úvodní klasiky sezony se zrodil pětičlenný únik.

Jeli v něm Gibbons, Fjodorov, De Backer, De Ketele a Louvel a společně si vytvořili až téměř devítiminutový náskok na peloton.

V tom se od úvodu o tempo starali především cyklisté belgického Deceuninck Quick-Stepu, kteří únik postupně stahovali.

Až ho 40 kilometrů před cílem stáhli úplně.

Po několika útocích Mattea Trentina se vepředu vytvořila patnáctičlenná skupina velkých favoritů.

Jeli v ní Julian Alaphilippe, jeho týmový kolega Zdeněk Štybar, pak další velcí klasikáři Greg Van Avermaet, Sep Vanmarcke, zmiňovaný Trentin nebo britská naděje Tom Pidcock.

A netrvalo dlouho a přišel další útok.

Na nedlážděném, ale rovněž velmi prudkém stoupání Berendries za to vzal světový šampión Alaphilippe.

Some big turns of @alafpolak1 in the leaders’ group, who will now tackle the Leberg for the third time today.#WayToRide #OHN21

Photo: @BeelWout pic.twitter.com/Yzw5TqmjMt