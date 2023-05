ONLINE: Třetí etapa Gira. V závěru čekají kopce, zvládnou je sprinteři?

Papírově by to mohl být klidný den.

Prvních více než 170 kilometrů vede po rovině. Nejprve se ze startovního města Vasto jede podél moře, po čtyřiceti kilometrech se silnice stočí do vnitrozemí.

Jediné pozdvižení by během prvních hodin měla přinést sprinterská prémie, která je umístěná na 107. kilometru.

Závěr trasy ale bude úplně o něčem jiném.

ONLINE: 3. etapa italského Gira podrobná reportáž od 12:00

Posledních čtyřicet kilometrů v sobě totiž ukrývá dvě vrchařské prémie. Nejsou sice nijak náročné – ta první je ohodnocená třetí a druhé čtvrtou kategorií, rozhodně ale mohou zamíchat kartami. Zvládnou je přejet sprinteři? A co kdyby se na nich zrodil vítězný únik?

Možností je spousta.

První kopec má 6,3 kilometrů s průměrným sklonem 6,4 procent. Druhý měří 2,6 kilometru a v průměru má 7,6 procent. Oba mají i pasáže, které se blíží deseti procentům.

Po výšlapech následuje zhruba třináctikilometrové klesání, které by mohlo znamenat šanci sprinterů dotáhnout se zpět, a pak dalších třináct kilometrů po rovině nebo mírně do kopce do cíle v Melfi.

Finiš je technický. Na posledním kilometru čeká dvojice zatáček a těsně před páskou má silnice pětiprocentní sklon.

@UAE-TeamEmirates @TeamEmiratesUAE : @giroditalia stage 3



Vasto - Melfi, 216 km.



⏰: 11:45 - 17:15(CEST)



⚠️: It’s flat for the most part, but with 2 tough climbs in the final 40km a bunch finish is far from guaranteed.



: @Eurosport



#Giro

#WeAreUAE https://t.co/uAMt9rmUsr oblíbit odpovědět

Mohla by to být etapa přesně pro Dána Madse Pedersena z Treku, sprintera, který to umí i v kopcích. Rád by si jistě vylepšil náladu z předchozího dílu, v němž kvůli hromadnému pádu těsně před koncem do souboje o vítězství nezasáhl.

Podobný typ je i Australan Michael Matthews z Jayco AlUla nebo také Dán Magnus Cort z EF. A pokud by finišoval prořídlejší balík, proč by se o triumf nepokusil třeba Slovinec Primož Roglič z Jumbo-Visma? I on má takové dojezdy rád.

Etapa může zkrátka nabídnout více scénářů.

V růžovém dresu do ní jde Belgičan Remco Evenepoel z Quick-Stepu, který má k dobru na druhého Itala Filippa Gannu z Ineosu 22 sekund. Třetí je Portugalec Joao Almeida z UAE Emirates s odstupem 29 sekund. Pátý Roglič ztrácí stejně jako čtvrtý Švýcar Stefan Küng z Groupamy 43 sekund.

Na startu jsou i tři Češi: Jan Hirt a Josef Černý z Quick-Stepu a Karel Vacek z Corratecu.

Závod můžete sledovat online.