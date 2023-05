A ve čtvrté etapě odevzdáme růžový dres. Jak Evenepoel deklasoval své soky

„V autobuse jsem říkal, že na vítězství bude potřeba čas 21:30,“ prozradil Remco Evenepoel. Vyhrál za 21:18. O 22 sekund před druhým Filippem Gannou z Inesou, exmistrem světa v této disciplíně. A s ještě větší převahou před svými největšími konkurenty pro celkovou kvalifikaci.

Joao Ameida z UAE Emirates zaostal o 29 sekund.

Tao Geoghegan Hart z Ineosu o 40 sekund.

A hlavně, Primož Roglič z Jumba, druhý ze superfavoritů, o 46 sekund.

„Co tak velkému náskoku říkáte?“ dostal Evenepoel po závodě otázku.

„Na časové rozestupy se moc nesoustředím,“ odvětil. „Chtěl jsem se jen pokusit vyhrát etapu. Takže mise číslo 1 splněna.“

Dalších dvacet misí na tomto Giru zbývá. Čímž se jistě utěšuje i Roglič. Při televizním rozhovoru bezprostředně za cílem se Slovinec dokonce i usmíval, což u něj nebývá právě obvyklé.

„Byla to těžká časovka, takže jsem šťastný že ji mám za sebou,“ tvrdil. „S výsledkem jsem spokojený, optimistický. Že jsem něco ztratil? Chtěl jsem na trati nechat ze sebe to nejlepší, což jsem udělal. Je před námi ještě spousta etap.“

Podobná optimistická prohlášení měl Roglič i při tiskové konferenci před startem, kde ujišťoval: „Jsem jako dobré víno, čím starší, tím lepší. Jak stárnu, jsem moudřejší a mám víc zkušeností. Teprve uvidíme, zda budu i silnější. Udělal jsem však pro úspěch všechno.“

Vrásky na čele mu nicméně přidělávalo, jak se mu postupně sypal podpůrný tým, který měl mít v Itálii k dispozici.

Když následky zranění z pádu na Tirrenu-Adriatiku vyřadily ze hry Wilca Keldermanna, dostal za něj více než důstojnou náhradu v podobě matadora Seppa Kusse.

Jenže tím to neskončilo.

Začátkem týdne se nakazili covidem Robert Gesink a Tobias Foss, ve čtvrtek pak i zkušený veterán Jos van Emden.

V pátek po pádu při tréninku časovky vypadl klíčový pomocník Jan Tratnik. Pět jezdců muselo Jumbo postupně vyměnit a nahradit jinými.

„Určitě nejde o něco, co byste si přáli,“ reagoval Roglič. „Vypořádáme se s tím a pojedeme s kluky, kteří tady jsou. Podnikáme další kroky, abychom zůstali zdraví. Snad se už nic nestane.“

Že jej Evenepoel podobně jako loni na Vueltě dokáže v časovce porazit, se víceméně očekávalo. Jen málokdo předpokládal, že až o tolik. Philippa Yorková, expertka serveru Cyclingnews, před startem Gira věštila: „Na trase Gira je celkem 70 kilometrů časovek. Remco se svou přirozenější aerodynamickou pozicí a s výkonem, který dokáže na časovkářském speciálu vyvinout, vezme Primožovi sekundu na každý kilometr. A to i přesto, že Roglič má v Jumbu lepší technické zázemí a že mají i větší zkušenosti s podporou favorita celkové klasifikace.“

Z tohoto úhlu pohledu měl Evenepoel porazit Rogliče na sobotních 19 kilometrech o 19 sekund.

I on sám na tiskové konferenci přiznal: „Říkal jsem si, že s 15sekundovým náskokem bych byl opravdu spokojený.“

Na Rogliče jich však najel šestačtyřicet!

„Že bude o tolik rychlejší, to jsem nečekal,“ doznal i třetí Almeida.

„Víme, že Remco je opravdu aerodynamický a má velký motor. Dnešní profil mu vyhovoval,“ říkal pátý Stefan Küng z Groupamy-FdJ.

Evenepoel si liboval, že z jeho pohledu šlo o zcela bezproblémovou časovku.

„Její trať mi velmi vyhovovala: rovinatá, přímá s krátkým stoupáním ve finále. Od startu jsem se cítil v dobrém rytmu, jel jsem pořád stejný převod, stejnou kadenci.“

Náhoda tomu chtěla, že Evenepoelův úvodní triumf se odehrál jen pár kilometrů od pobřežního města Pescara, kde před 22 lety ovládl zahajovací časovku i předchozí Belgičan v čele Gira, Rik Verbrugghe.

Jenže ten tehdy ke kandidátům celkového prvenství rozhodně nepatřil.

Evenepoel je naopak největším favoritem Gira. A přestože se před startem hovořilo především o jeho velkém duelu s Rogličem, slovinský protivník teď raději vykládá, že do hry o titul může vstoupit mnohem více jezdců. Je v jeho vlastním zájmu, aby se útoky na Belgičana neomezovaly jen na formaci Jumba.

„Remco je jeden z nejsilnějších a je v super formě,“ říká Slovinec. „My ostatní se budeme snažit trochu mu ztížit život. Nebude to jen souboj mezi ním a mnou, je tu parta dalších velkých šampionů a silných chlapů.“

V duhovém trikotu mistra světa si došel pro tři trikoty z Gira:

Statistici připomněli, že fotbalisté Neapole, letošní premianti italské ligy, ji předtím naposledy vyhráli v roce 1990. Tedy ve stejném roce, kdy Gianni Bugno vyhrál jako zatím poslední jezdec Giro stylem start-cíl, když byl majitelem růžového dresu od prvního do posledního dne.

Evenepoel nicméně naznačil, že v tomto směru nemíní Bugna napodobovat.

„Myslím, že bych mohl vozit růžový dres do čtvrté etapy,“ připomněl úterní dějství s dojezdem do kopce na Lago Laceno. „Potom uvidíme, komu se nám ho povede předat.“

Jinými slovy: Quick Step ho nechce hájit po celou dobu závodu, takže by mu vyhovoval scénář, podle nějž si maglia rosa v úterý přebere některý jezdec z úniku, který by neměl patřit do první vlny favoritů.

„Podstatné je mít růžový dres na konci závodu v Římě,“ dodal Evenepoel.

V této misi, překlenující všech 21 dílčích misí, mu mají být velkou měrou nápomocni i jeho dva čeští spolubojovníci Jan Hirt a Josef Černý.