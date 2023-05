ONLINE: Giro ve čtvrté etapě poprvé míří do hor. Boj o únik stále běží

Po sobotním vítězství v časovce a zisku růžového dresu Remco Evenepoel prohlásil: „Myslím, že bych mohl vozit růžový dres do čtvrté etapy.“ Belgičanova slova dávala smysl. Nechce přeci vyšťavit sebe i svůj tým rolí lídra celkového pořadí příliš brzy, když nejtěžší dny závodu jsou daleko před nimi.

Evenepoelovi se ale nejspíš v růžové zalíbilo. „Uvidíme, jestli se vzdám dresu. Bude záležet na složení úniku a jestli bude chtít tým vyhrát etapu. Je to padesát na padesát,“ změnil svůj postoj v pondělí.

Dění na trase z Venosy na Lago Laceno se tedy může ubírat dvěma směry. Pokud se do úniku dostanou závodníci, kteří budou pro týmy na celkové pořadí nezávadní, dostanou pravděpodobně šanci dojet před pelotonem až do cíle. V opačném případě by o vítězství nejspíš zabojovali hlavní favorité.

Každopádně se ale v úterý odehraje první měření sil v kopcích. A to může v mnohém napovědět do dalších dní.

Startovní Venosou projíždí Giro vůbec poprvé v historii závodu. Pak se trasa stáčí na jih a po otočce u městečka Castel Lagopesole s dominantou středověkého hradu pokračuje na západ k pohoří Monti Picentini, které je součástí Jižních Apenin.

Profil je od začátku dne kopcovitý, první klasifikované stoupání dne ale čeká až na šedesátém čtvrtém kilometru, kde cyklisté absolvují Passo delle Crocelle ve výšce 1132 m n. m.

Sprinterská prémie je umístěna téměř přesně uprostřed mezi startem a cílem ve městě Muro Lucano, a také na půli cesty k dalšímu vrcholu dne – průsmyku u Monte Carruozzo (1129 m n. m.).

Po něm následuje sjezd a zvlněných třicet kilometrů k bonifikační prémii. Od té zbývá do cíle už jen třináct kilometrů. A jen poslední dva nevedou do kopce.

Závěrečný výšlap na Colle Mollela má v některých pasážích sklon téměř 10 %. Až ve výšce 1087 m se silnice zlomí a závěrečné stovky metrů vedou po náhorní plošině k Lago Laceno.

„Není to opravdový horský dojezd,“ upozorňoval před etapou Evenepoel. „Ale i tak se můžete dostat do problémů. Takže musíte zůstat svěží a připraveni podat velký výkon.“

Na Lago Laceno už jednou etapa růžového závodu končila. V roce 2012 si tu pro vítězství dojel domácí Domenico Pozzovivo. Čtyřicetiletý veterán stáje Israel-PremierTech je součástí pelotonu i tentokrát. V průběžném pořadí ztrácí ze 41. místa přes dvě a půl minuty.

Tři vrcholy druhé kategorie jsou z hlediska vrchařské soutěže velkým lákadlem pro účast v úniku. V dresu krále hor absolvuje čtvrtou etapu Francouz Thibaut Pinot. Pokud by v úterý svůj náskok navýšil, až do pátečního dějství by jej nikdo neměl ohrozit.

A pak jsou tu samozřejmě favorité, kteří poprvé otestují svou formu v horách. Průběh jejich snažení můžete sledovat v online reportáži.