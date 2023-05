Našel klid a dravost mu zůstala. Evenepoel si na Giro přijel pro titul

Bylo na něm znát, že je v dobré náladě. Hovořil o tom, jak se cítí skvěle. Že má za sebou vydařenou sezonu, tvrdé tréninky. „Na sobotním startu tak můžu být sebevědomý,“ pochvaluje si.

Není se co divit. Ano, třiadvacetiletý Belgičan ze stáje Soudal Quick-Step obecně nepatří mezi cyklisty, kteří by se podceňovali. Na druhou stranu na to má plné právo, hovoří za něj výsledky.

Loni se stal králem Vuelty a ovládl mistrovství světa. Letos vyhrál závod Kolem Spojených arabských emirátů a obhájil triumf na monumentu Lutych–Bastogne–Lutych.

„Abych byl upřímný, teď se cítím ještě lépe než před minulou Vueltou,“ povídá. „Zatím můžu být s průběhem roku spokojený a doufám, že si tyto pocity přenesu i na Giro.“

Italská Grand Tour bude pro Evenepoela třetím třítýdenním závodem v kariéře, vrací se na ni po dvou letech. „Ale nemá cenu porovnávat, jaký jsem byl jezdec v roce 2021 a jaký jsem teď. Je to úplně jiné,“ říká.

Remco Evenepoel při týmové prezentaci před startem Gira.

Tehdy se totiž do pelotonu vracel po hrozivém pádu z Lombardie, při němž si zlomil pánev. V první části se mu sice dařilo a byl druhý, postupně ale ztrácel a nakonec odstoupil.

„Předtím jsem na Giro jel jen s pěti týdny tréninku, teď mám za sebou pět měsíců. Úplně odlišný svět,“ říká.

Změnil se však nejen z hlediska tréninkové porce. Tehdy ho srážely i technické nedostatky. Dlouho hrál fotbal, chyběla mu léta praxe, což bylo ve sjezdech a na klikatých silničkách znát.

Také se dokázal vztekat. Když v jedenácté etapě ztratil na šotolině kontakt s konkurenty, nasupeně zahodil sluchátko a jen kroutil hlavou.

„Remco je nyní ve všech těchto ohledech lepší sportovec,“ soudí jeho šéf Patrick Lefevere. „Hodně vyrostl. Ale to neznamená, že by ztrácel ze své dravosti a urputnosti.“

Asi z něj už nikdy nebude takový vytříbený technik, jakým je třeba týmový kolega Julian Alaphilippe. Na druhou stranu už v náročných pasážích tolik neztrácí, ví, jak se pohybovat v balíku, když pořádně zrychlí, což ho stojí méně sil.

„Fyzické dispozice měl vždycky. Ale teď už na kole získal i klid. Je to o zkušenostech, už také ví, co Grand Tour obnáší,“ popisuje trenér Koen Pelgrim.

Rogliče porazit v časovkách.

Na Giru podpoří Evenepoela i čeští týmoví kolegové Jan Hirt, který mu bude k dispozici v kopcích, a Josef Černý, od něhož se čeká hlavně práce na rovinách.

V rámci přípravy Belgičan absolvoval v dubnu třítýdenní vysokohorský kemp na Tenerife, kde se potkával i s Rogličem. Z něj si pak odskočil za triumfem na Lutych a přípravu finalizoval ve Španělsku, kde přespával ve speciálním hypoxickém pokoji, který dokáže simulovat vysokohorské prostředí.

Dlouho byly jeho tréninky tajemstvím. Obvykle své jízdy sdílí s fanoušky přes aplikaci Strava. Jenže teď? Úplně se odmlčel.

„Lidé už vědí dost,“ říkal sportovní ředitel Klaas Lodewyck. „Nemyslím si, že byste měli všechno nahrávat na internet. Sleduje to i konkurence.“

Až během závěrečného španělského bloku znovu poodhalil něco ze svého soukromí. Třeba to, že těsně před odletem do Itálie absolvoval 182kilometrový trénink na časovkářském kole.

„Finito,“ připsal k němu. A teď už na Giro!

Remco Evenepoel při týmové prezentaci před startem Gira.

Právě jízda proti chronometru bude jedním z klíčových faktorů italské Grand Tour. Pojede se proti němu hned třikrát, v první, deváté a předposlední, dvacáté etapě. V součtu více než 70 kilometrů.

Nechybí pochopitelně ani pořádné kopce. Hned sedm etap nabídne horský dojezd, celkem jezdci nastoupají 51 400 výškových metrů.

Skladba etap jako pro něj. Není divu, že si vybral Giro jako svůj letošní cíl.

To samé si však může říct i Roglič, olympijský vítěz v časovce a rovněž skvělý vrchař.

„Loni jsem pochyboval, jestli budu v kopcích tak dobrý jako on,“ porovnává se Evenepoel se Slovincem. „Ale myslím, že letošní závod Kolem Katalánska, kde jsem mu stačil a byl těsně druhý, pochybnosti zahnal.“

Od té doby si navíc pochvaluje, že něco shodil. Má údajně ideální vrchařskou váhu.

„Myslím, že to proti Katalánsku bude ještě o pár procent lepší. Doufám tedy, že ve stoupáních ztrácet nebudu a naopak něco najedu v časovkách. To by mohl být dobrý recept, jak ho porazit,“ vyhlíží.

Do té zahajovací chce proto dát vše. „Nebude lehká. V závěru je navíc i kus pěkně strmého stoupání. Jako favorita na etapové vítězství se nevidím. Ale mým hlavním cílem je, abych najel co nejvíc na další jezdce na celkovou klasifikaci.“

Je jasné, pro co na Giro přijel.