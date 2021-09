Jakobsen poděkoval Štybarovi s Černým: Bez nich bych už na Vueltě nebyl

Stáli jsme v tu chvíli u hrazení se Zdeňkem Štybarem a Josefem Černým. Nizozemský sprinter zamířil k nám, úsměv od ucha k uchu, a povídal: „Áááá, můj český gang.“

Vzápětí se pro iDNES.cz rozpovídal: „Tihle kluci jsou ti nejlepší. Vytahují mě na kopce a potom z nich jezdí sjezdy jako ti nejrychlejší na světě, letí do každého údolí, abychom se vešli do limitu, a já je mohu jen následoval. Oni jsou důvodem, že jsem pořád na tohle Vueltě, že mám na sobě zelený dres a že jsem tu mohl vyhrát tři etapy. Jsou to ti nejlepší týmoví parťáci, jaké jsem kdy měl. Vážně je zbožňuju.“

Celkem 4400 nastoupaných metrů ukazoval počítač na Štybarově kole po sobotní etapě, která sice neobsahovala dlouhá vysokohorská stoupání, ale zato velkou nálož kopců ardenského typu.

„Dnes jsme radši z Fabiem zůstali úplně všichni od nás z týmu, abychom měli jistotu, že na poslední chvíli nebude s limitem problém,“ líčil Štybar. „Ale nakonec jsme to měli docela pod kontrolou a přijeli jsme ještě 17 minut před limitem.“

Cíl provést Jakobsena úskalím celé Vuelty byl tím pádem splněn. „Časovku už odšlape v neděli sám,“ usmál se Štybar.

Naopak Černý je do své exkluzivní disciplíny řádně nažhavený, vždyť v pěti posledních časovkách, které na závodech Grand Tour absolvoval, vždy dojel v elitní šestce.

„Chtěl bych do první pětky,“ povídal. „A trochu potrestat ty, co mě tu trestali celou Vueltu.“

Pravda, vyskakovat si na olympijského vítěze v této disciplíně Primože Rogliče půjde ztěžka. „Ale s ostatními, co byli v popředí už v první časovce, bych měl být schopný jet,“ věří.

Startuje se až pozdě odpoledne, přes den si tedy trať tréninkově projede. „A pak ze sebe vymačkám všechno, co ve mně zbylo. Věřím, že i po těch obranných pracích, co jsme s Fabiem prováděli v kopcích, se mé tělo chytne dobře, je na to uzpůsobené.“

Štybar se usmál: „Já už ho namotivuju.“

Bude mít Josef Černý důvod k úsměvu i po závěrečné časovce Vuelty?

Černý ho popíchl: „Taky bys mohl zajet třeba do patnáctky, ne? Dneska jsi tam tahal skoro stovku kilometrů, jsi rozjetej.“

Jeho parťák nicméně zakroutil hlavou: „Pro mě to bude spíš o tom dokončit Vueltu.“

Už příští týden čeká Štybara mistrovství Evropy s klasikářskou tratí v Trentu, pak i mistrovství světa ve Flandrech. „To bude pořádně rychlý přechod na Evropu, přesto to chci zkusit,“ podotkl. „Měl by to být krásný závod (startuje například i Tadej Pogačar) a ty jednorázovky jsou přece jen jiné než etapáky.“

Černý se naopak chystá až na světový šampionát, ten evropský vynechává. „Pobolívá mě koleno, musím ho nechat trochu odpočinou,“ vysvětloval. „Po vší té práci na Vueltě pojedu časovku na doraz, ale pak si musím také dopřát pauzu.“

Časovkou skončí Vuelta rovněž pro Jana Hirta, který se v sobotu takřka celou etapu rval v úniku, než byla devět kilometrů před cílem jeho skupina dojeta Rogličovou partou favoritů. Hirt poté dokončil na 11. místě.

„To je škoda, že je sjeli, s Pepou jsem si říkali, že pro Honzovu psychiku by bylo skvělé, kdyby mu dneska únik vyšel,“ komentoval Štybar. „Ale i tak se tady ve třetím týdnu předvedl skvěle. A že makal pro Meintjese, který pak musel v pátek po pádu odstoupit z Top 10, to se holt někdy stane, takové věci bohužel nedokážete naplánovat.“