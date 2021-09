Štybarova nová zkušenost: Takové nahánění s limitem jsem ještě nezažil

Po startu do kopců, ale potom profilově klidnější druhou polovinu nabízelo páteční devatenáctého dějství Vuelty, které přišlo na řadu po dvou nejtvrdších horských zkouškách.

Jak se s další náloží kilometrů vypořádá Jakobsenovo tělo, ve čtvrtek večer extrémně vyčerpané? Taková byla zásadní otázka ve stáji Deceuninck - Quick Step.

„Zkraje etapy jsem ještě byl ve střehu v popředí pelotonu,“ popisoval Štybar dění v pelotonu za cílem v galicijském historickém městě Monforte de Lemos. „Hlídal jsem, kdyby se zrodil nějaký zajímavý únik, do kterého bych mohl skočit.“

Ale neskočil.

„Vzápětí jsem se totiž ve vysílačce dozvěděl, že Fabio už odpadl a jede za balíkem jen v malé skupince. Tak jsem se k němu hned vrátil, aby od nás měl co největší podporu. Na zelený dres jsme se tu předtím Fabio i my ostatní hrozně nadřeli. Nechceme ho na poslední chvíli ztratit tím, že se nevejde do limitu.“

Hned na prvním stoupání na Sela d’Entorcisa jste ztráceli na peloton 10 minut. To byla dnes z pohledu Jakobsena nejkritičtější chvíle?

Přesně. Já jsem předpovídal, že na druhém kopci budeme dostávat tak 15 minut a že to zase bude hra s limitem 38 minut, ale nakonec to nebylo tentokrát až tak strašné. Do druhé půlky etapy se sjelo velké grupeto a už tam nebyly větší kopce, i když jsme pořád jeli nahoru dolů a nastoupali jsme za den 3400 metrů, což je na takovou etapu dost. Ale včera (ve čtvrtek) jsme se ocitli v mnohem horší situaci.

Tehdy jste na obávanou Gamoniteiru dojížděli jen v šestičlenné skupince a o Jakobsena jste se z týmu starali hned čtyři.

V té etapě jsme museli jet od prvního kopce naše tempo a věděli jsme, že to budeme mít s limitem hodně na hraně.

V takové situaci pak může rozhodovat každý detail. Hlídáte například, aby Jakobsen dostatečně jedl a pil?

Jo jo, často najedu vedle něj, protože vím, že v kopci člověk na tyhle věci často zapomene. Ty kopce jsou tu dlouhé, ten poslední (Gamoniteiru) jsme jeli ve čtvrtek 1:10 hodiny a já Fabiovi už po půlhodině připomínal: Hele, už stoupáme půl hodiny, nezapomněl ses najíst, napít? On ale povídal: Jo, dobrý, já jsem si to zrovna v hlavě sám počítal. Každopádně včera to byla opravdu velká hrana, protože Fabio nám odpadal i z tempa, ze kterého odpadat neměl. Fakt jsem se hodně bál, že včas v limitu nedojedeme.

Vuelta 2021 Příloha k třetímu závodu Grand Tour

Je dobré s ním během etapy častěji mluvit a udržovat ho tak pozitivně smýšlejícího? Nebo raději potřebuje během etapy svůj klid?



Jak kdy. Dnes to bylo v pohodě, zvlášť posledních 50 kilometrů. Včera jsme z něj naopak všichni vycítili, že už toho má vážně dost a že nemůžeme jet ani o 10 wattů víc. Občas jsme měli nutkání, abychom zrychlovali, ale jakmile jsme kvůli limitu jen o malinko zrychlili, třeba jen o 1 km/h, hned nám zase odpadal, protože ty kopce byly hodně strmé.

Nakonec jste se do 45minutového limitu za časem vítěze vešli na Gamoniteiru o necelé čtyři minuty.

Což už nebylo vůbec v klidu. I sjezdy jsme v té etapě jezdili na hranu, abychom v nich smazali trochu ztráty a občas jsme v údolích posbírali i pár dalších lidí, kteří se pak s námi protočili v tahání tempa. Jezdili jsme dolů okolo 60 km/h, úplně jako týmovou časovku. Mezi dvěma kopci jsme tehdy dokázali sjet balík až o tři minuty, tak si asi dokážete představit, jak jsme tam museli letět. Potom přijedete do dalšího kopce, znovu jedete pomalu, a pak dolů zase na hraně. Přitom silnice byly mokré a uklouzané a Fabio navíc ještě spadnul.

Spadnul?

V jedné zatáčce mu to ustřelilo před nájezdem na kruhový objezd. Hned se zase zvedl a pokračoval, jenže takové momenty vám nepřidají. Zvlášť když nám z týmového auta do vysílačky pořád hlásili, jak jsme na tom s časovým limitem.

Je z pohledu psychiky dobré říkat vám to často, nebo kvůli stresu raději ne?

Tím, že jsme ve čtvrtek opravdu byli ve stresu, tak spíš ne. V posledním kopci (Gamoniteiru) jsme stejně všichni věděli, že jedeme na Fabiově úplném limitu, tak i kdyby nás z auta hnali, že musíme přidat, stejně bychom kvůli Fabiovi zrychlit nemohli. My sami ano, ale on ne.

Takže kdybyste tam nestihli limit, skončila by Vuelta naráz pro pět členů týmu.

Ano. Ale po veškeré té dřině tam přece Fabia někde nenecháme samotného. O tom jsme byli pevně přesvědčení.

Musí to být pro vás úplně nová zkušenost. Na Tour jste v minulosti sice občas pečoval v grupetu o Cavendishe, ale tak často určitě ne.

To máte pravdu, takhle moc nahánění s limitem jsem ještě nezažil. Ale usnadňuje nám to, že to děláme pro Fabia. Všichni víme, z jaké situace se sem dostal. Loni byl v tuhle dobu skoro mrtvej, proto se do práce pro něj rádi vrhneme na 100 procent, i když nás to možná stojí i osobní ambice.

Také zítra s ním v další kopcovité etapě určitě raději zůstanete ve větším počtu, že?

Ano. To bude hodně těžká etapa. Všichni už toho mají plné zuby. Ale i proto jsme se už ve druhém týdnu snažili našetřit i v horách co nejvíc sil právě na tyhle poslední dny.