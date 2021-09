Hirtova změna rolí: Při jediné šanci na Vueltě se mi povedlo skočit do úniku

„Kdyby Louis v pátek nespadnul a pořád tu byl, určitě bych dnes do úniku nešel, protože bych zase zůstával s ním a snažil se mu maximálně pomoci, aby udržel nebo vylepšil svoji pozici v Top 10,“ popisoval Jan Hirt za cílem sobotní kopcovité etapy. „Po Louisově odstoupení jsem však dostal volnou ruku pokusit se dostat do úniku.“

Jak složité bylo do něj proniknout? Už před vámi to zkoušel váš týmový kolega Taaramäe, ale jeho skupina měla jepičí trvání.

Nikdy není lehké dostat se do úniku, i tentokrát do něj chtělo hrozně moc lidí. Potřebujete chytit relativně dobré složení. Díval jsem se po lidech, kteří se snažili skočit dopředu. Jakmile byl mezi nimi někdo do 15. místa celkového pořadí, ani jsem se nezkoušel přidat, protože to je zbytečná práce, takovou skupinu nenechají favorité odjet.

Zjevně jste si však vytipoval tu správnou.

Najednou jsem uviděl, že po levé straně nastoupil ve čtyřech lidech tým DSM, tak jsem hned za ně skočil. Přišlo mi, že to bude správná volba. Rozjeli tempo jak dráhaři na tři kilometry a tři z těch čtyř potom v té skupině zůstali.

Jezdci DSM Storer a Bardet chtěli pro svůj tým potvrdit vlastnictví puntíkatého dresu nejlepšího vrchaře. I proto byl předpoklad, že skupina bude pracovat dobře, ne?

To ano, ale na druhou stranu v ní byli tři lidi z DSM, tři z AG2R, dva z Emirátů. Jakmile tam máte některé týmy hodně početné a únik se začne už dlouho před cílem dělit, máte celkem smůlu, protože nemůžete chytat všechny. Jeden z týmu vám odskočí a další vám nebude střídat, abyste ho sjel. Ideálnější je, když má každý tým v úniku po jednom jezdci.

Když jste měli na peloton deset minut k dobru, byl jste přesvědčen, že únik dojede až do cíle?

Určitě. To jsme si mysleli.

Na druhé prémii se skupina rozpojila, ale posléze jste se opět dotáhl do její lepší poloviny. Takže sílu v nohách jste měl.

V předchozí etapě jsem měl lepší nohy. Dnes jsem už na neutrálním startu cítil, že až tak dobré nejsou. V pátek jsem dost sil ztratil poté, co jsem čekal na Meintjese, jestli po pádu pojede dál. Když jsem se pak sám vracel do pelotonu, dost mě to vyčerpalo, protože vepředu se jelo furt naplno a já se tam probíjel v koloně asi půl hodiny. Ale i kdybych měl dneska nohy perfektní, při té kompozici úniku by bylo proti početnějším týmům těžké etapu vyhrát.

Devět kilometrů před cílem vás sjela skupina Rogliče a spol., načež jste se vydrápal do cíle na 11. místě. Určitě se nemáte za co stydět.

To určitě ne, ovšem ani to nebylo v mém podání nic světoborného. Jsem hlavně rád, že při víceméně jediné šanci na únik, kterou jsem od týmu na Vueltě dostal, se mi do něj opravdu podařilo skočit. To se povede málokdy - tedy pokud jde o etapu, kde je velká šance na dojetí úniku před balíkem až do cíle. Něco jiného jsou rovinaté etapy, kde z prvního nástupu odskočí tři lidé z menších týmů a všichni vědí, že stejně budou dojeti.

Co jste říkal chaosu, který sobotní etapa vyvolala mezi favority? López vzdal, Haig se posunul na třetí místo celkového pořadí, Bernal přišel o bílý dres a ten připadl Mäderovi. Čekal jste až takovou divočinu?

To asi nečekal nikdo, ačkoliv všichni věděli, že to bude těžká klasikářská etapa. Je zajímavé, že López už opět přišel v posledních dnech pódium na Grand Tour. Také loni byl na Tour do 20. etapy průběžně třetí, než úplně vyhořel v časovce.

Vy můžete naopak třetí týden Vuelty z pohledu vašich výkonů celkově hodnotit pozitivně, ne? Byl jste vidět, tahal jste tempo skupiny favoritů ve finálních kopcích, jel jste v úniku.

Jo, docela jsem se tu ve třetím týdnu chytnul, forma nebyla špatná. Chtěl jsem Meintjese dovézt do Top 10, jenže bohužel, dopadlo to jinak. Takže vyložená spokojenost nemůže být, protože původní cíl, se kterým jsme do Vuelty šli (Meintjes v Top 10), se nám rozpadl dvě etapy před cílem. Ale s tím, co jsem v etapách odváděl, je tým spokojený.

Co se v pátek s Meitjesem vlastně stalo? Jak k jeho pádu došlo?

To byla chvíle, kdy se v balíku nedělo nic nebezpečného, jelo se rovně, všichni z týmu jsme byli vyskládaní za sebou - a najednou Louis ležel. Rein Taaramäe pak říkal, že tam na poslední chvíli viděl úzkou, hodně hlubokou díru na silnici. Nejspíš do ní Louisovi zapadlo kolo.

Bezprostředně po pádu ležel na asfaltu v bezvědomí.

Spadl na hlavu. Já u něj stál asi tři minuty a vůbec nereagoval, vypadal dost špatně, až jsem dostal o něj opravdu strach, protože měl i hodně krve v obličeji. Nakonec patrně nemá nic zlomeného. Raději si ho však nechali přes noc v nemocnici na pozorování.