Mistryní republiky v silničním závodě cyklistek je potřetí Machačová

Sedmatřicetiletá Machačová, která je úspěšnou reprezentantkou zejména na dráze, navázala na prvenství z hromadného závodu z let 2018 a 2020. Vedle toho si vyjela dvakrát zlato také v časovce (2008 a 2012). Ve čtvrtečním souboji s chronometrem byla čtvrtá.

Závod na okruhu o délce 32,2 kilometru, který ženy i juniorky absolvovaly třikrát, rozhodla Machačová únikem ve druhém kole. Během třetího okruhu náskok výrazně navýšila a do cíle dojela s více než pětiminutovým předstihem před soupeřkami.

„Taktiku jsme nijak pevnou neměly. Do spurtu byla určená Petra Ševčíková, ale hlavní bylo jet aktivně a chodit do úniků. Je to cyklistika, týmový sport. Měly jsme početní převahu a holky vidí, že to není o jednom úniku. Bylo otázkou, na kterou z nás to vyjde,“ uvedla pro web Českého svazu cyklistiky Machačová.

Přes velký náskok zůstávala do posledním metrů obezřetná a v titul naplno uvěřila až v cílové rovince. „Uvěřila jsem až tak 500 metrů před cílem, protože stát se může leccos, třeba defekt,“ podotkla Machačová, jíž se loni na podzim narodil syn Richard a po loňské absenci na šampionátu prožila mimořádně úspěšný návrat.

„Je to teď úplně jiné. Užívám si ale obojí; jak závodění, tak roli matky. Rozhodně to není takový stres. Ríšu vůbec nezanedbávám, a když jsem na závodech, tak jej hlídá babička či děda a já mohu být v klidu,“ pochvalovala si Machačová.

O zbývající medaile se spurtovalo, Burlová a Bajgerová zopakovaly umístění z časovky. Obhájkyně loňského prvenství a trojnásobná vítězka silničního závodu Tereza Neumanová skončila čtvrtá.

Závěrečný sprint rozhodl o pořadí na medailových příčkách také mezi juniorkami. Sedmnáctiletá Pernická předčila Patricii Müllerovou a Kateřinu Douděrovou.

Ve 14:30 odstartoval závod juniorů (129,5 km).