Měl jsem hrozně vysoké tepy. Už je to dobré, říká Vacek a myslí na český titul

„Už v Norsku se mi jelo super a věděl jsem, že mám dobrou formu. V Belgii jsem ji potom potvrdil,“ vypráví 21letý cyklista z worldtourové stáje Trek Segafredo.

Proto si věřil na čtvrteční časovku v Tlmačích, po loňském českém titulu v kategorii do 23 let chtěl v této disciplíně vybojovat i ten dospělý. Obzvlášť když na startu chyběl nejlepší český časovkář posledních let Josef Černý.

Rychlejší než on však byli Jakub Otruba z třetidivizní stáje ATT Investments a Petr Kelemen z druhodivizního švýcarského týmu Tudor.

„Byl jsem uvařenej,“ konstatoval Mathias Vacek a hledal příčiny, proč se mu nejelo dobře.

„Po návratu z Belgie jsem se dostal domů ve tři ráno, pak jsem jeden den všechno balil a připravoval, načež jsem absolvoval šestihodinovou cestu do Tlmač. Do časovky jsem tak šel po dvou dnech skoro bez kola, vyhozený z rytmu a závod mi nesedl, měl jsem hrozně vysoké tepy, na 50 minut průměr skoro 190.“

Přemýšlel, zda se na jeho výkonnosti nepodepsalo i velké horko, které v dějišti šampionátu panovalo. „Navíc jsem trochu nastydl z klimatizace. Hodně jsem si před časovkou věřil, ale tělo mělo špatný den, řeklo ne a nic jsem s tím nemohl udělat. A Kuba Otruba jel fakt výborně.“

Na srpnovém světovém šampionátu v Glasgow bude moci Česko do časovky nasadit dva cyklisty a Vacek věří, že k jistému startujícímu Otrubovi (coby republikovému šampionovi) by reprezentační kouč René Andrle stále mohl vybrat jeho. Vždyť v sezoně má na kontě 7. místo v časovce na etapovém závodě Settimana Coppi e Bartali a 15. místem v časovce Kolem Belgie.

Do nedělního silničního závodu vstoupí znovu v pozici jednoho z favoritů, přinejmenším z pohledu svých letošních výsledků v mezinárodním pelotonu.

„Dnes už to bylo dobré, tepy mám zase stabilizované,“ hlásil po sobotním tréninku, když dorazil na penzion v Levicích, kde se ubytoval.

Na převážně rovinaté trati však stane proti výrazné početní přesile českých třetidivizních stájí Elkov Kasper a ATT Investments.

„Bude to Elkov proti ATT a my se tam budeme motat,“ říká.

Pod slovem „my“ si představme Mathiase Vacka a další české profesionály ze zahraničních stájí první a druhé divize.

Pavla Bittnera z DSM, před týdnem čtvrtého muže při hromadném dojezdu v etapě Kolem Švýcarska.

Karla Vacka z týmu Corratec, staršího bratra Mathiase, a na Giru druhého v etapě na Gran Sasso.

A ještě Petra Kelemena z Tudoru, stříbrného z časovky.

„Budeme se snažit spolu domluvit a uvidíme, co vymyslíme,“ říká Mathias Vacek. „Trať tu není extra těžká, možná bude foukat. Když pak chcete rozjet terezín (jízdu na bočním větru), potřebujete k tomu tým. Početní převaha Elkova a ATT asi sehraje roli, na tomhle profilu bez těžšího kopce si nás ostatní mohou dobře pohlídat. Ale dres českého mistra bych samozřejmě na dalších závodech oblékal rád, také tým by to ocenil.“

Mathias Vacek

Naposledy se profesionálovi z první či druhé divize povedlo ovládnout domácí šampionát v roce 2017, kdy triumfoval Zdeněk Štybar. Potom začala dlouhá série vítězství závodníků stáje Elkov Kasper.

V silničním závodě na letošním mistrovství světa v Glasgow by mělo mít Česko vyjetou kvótu pro čtyři cyklisty. Vacek chce být na klasikářské trati v Glasgow mezi nimi.

„I kdybych v Tlmačích nevyhrál, myslím si, že by bylo dobré kouknout se na výsledky v celé sezoně a nedělat nominaci jen podle výsledků jedné republiky.“ soudí loňský vicemistr světa i Evropy do 23 let.

Po domácím šampionátu si od závodů dočasně odpočine, měl by se do nich vrátit zase až 22. července startem Kolem Valonska.

„Trochu se dám do kupy a pak na to zase vlítnu, stačí mi tak tři týdny tréninku, abych se opět dostal do formy. Valonsko by mi svým profilem mělo sedět.“