Vacek vstoupil do sezony desátým místem v úvodní etapě Tour Down Under

Ve stejném čase jako vítěz dojel do cíle 144 km dlouhé trasy v Tanundě i Pavel Bittner, který stejně jako Vacek startuje v Austrálii poprvé. Třetí český zástupce Josef Černý, jenž už si Tour Down Under v minulosti vyzkoušel, obsadil v první etapě 127. místo se ztrátou 1:25 minuty.

Welsford v závěrečném spurtu porazil Phila Bauhause z Německa. Třetí místo na stupních vítězů úvodního závodu elitní kategorie WorldTour obsadil eritrejský rychlík Biniam Girmay.