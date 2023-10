Štybar o českých nadějích: Vacek má našlápnuto, 20 let se dělají stejné chyby

Přesto opouští v 37 letech scénu coby jeden z nejlepších českých cyklistů historie, jako vítěz klasik i etap na závodech Grand Tour.

Přepadá vás nostalgie? Třináct let je dlouhá doba.

Ještě mi to úplně nedochází, asi i proto, že mám ještě v hlavě výzvu v podobě loučení při cyklokrosu na mistrovství světa v Táboře. Ale už jsem si domluvil schůzky, abych řešil, co bych mohl příští rok dělat.