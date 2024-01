Tour Down Under má prvního britského vítěze, Vacek dojel v sedmé desítce

Skotský cyklista Stephen Williams vyhrál úvodní závod elitní kategorie WorldTour v sezoně. Ve 24. ročníku se stal na Tour Down Under prvním britským vítězem. Sedmadvacetiletý jezdec týmu Israel-Premier Tech potvrdil celkový triumf vítězstvím v dnešní závěrečné etapě, do níž nastoupil jako průběžný lídr.