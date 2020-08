Roglič upadl, ale na Dauphiné dál vede. Bernal s Buchmannem vzdali

Že byly tři předchozí etapy náročné?



Co teprve ta čtvrtá, kterou si organizátoři Critéria du Dauphiné přichystali na sobotu.

Na pouhých 153 kilometrech čekalo na cyklisty víc než 4500 výškových metrů. Kopce jako Col de la Croix Fry, Col de Aravis, prudký Montée de Bisanne nebo závěrečný výstup do Megeve.

To všechno bylo na menu sobotní předposlední etapy letošního tuze hornatého Dauphiné.

A na startu chybělo jedno z největších jmen.

Obhájce loňského triumfu z Tour a lídr Ineosu Egan Bernal, kterého trápila záda.

„Má špatná záda a nejlepší pro něj bylo neriskovat. Do Tour nezbývá moc času, takže je důležité, aby byl stoprocentně v pořádku tam. Nemyslím si, že to je nějaký větší problém, ale je lepší být opatrný,“ vysvětloval na startu jeho týmový kolega a šampion Tour z roku 2018 Geraint Thomas.

Stage four of the #Dauphine is set to begin shortly. We can confirm @Eganbernal will not take the start this morning in Ugine. pic.twitter.com/uRLT6NHu2p