Formolo kraloval po dlouhé sólojízdě. Dauphiné dál vede Roglič před Pinotem

Na 157 kilometrech z Corencu až na vrchol Saint Martin de Belleville čekal na cyklisty jeden kopec mimořádné kategorie a druhý první kategorie.

Jako první měl přijít slavný Col de la Madeleine. Sedmnáct kilometrů ve více než osmi procentech končilo 52 kilometrů před cílem. Do něj se závodníci drápali dlouhých patnáct kilometrů s průměrným sklonem 6 procent.

V pravé poledne peloton vyrazil a vyrazil velmi ostře. Až po hodině, kterou prolétli průměrnou rychlostí 50 kilometrů za hodinu, se zrodil devítičlenný únik dne, ve kterém šlapali Bob Jungels, Pierre Latour, Davide Formolo nebo Daniel Oss.

 Les 9️⃣ échappés abordent l'ascension du Col de la Madeleine.



 The 9️⃣ attackers hit the first slopes of the Col de la Madeleine. #Dauphiné pic.twitter.com/d5k5xWUUcg