Evenepoel spadl z mostu, je při vědomí. Lombardii vyhrál Fuglsang

Nejkopcovitější ze všech pěti cyklistických monumentů.



Takový závod Kolem Lombardie je. Taky se mu díky podzimnímu termínu přezdívá Závod padajícího listí. To kvůli překopanému letošnímu programu pochopitelně neplatilo.

„Je to trochu zvláštní. Jsem zvyklý, že tady občas prší, je škaredé počasí, zato dnes? Svítí slunce, je fakt velké teplo, nezvyk,“ usmíval se na startu Bauke Mollema, loňský vítěz.

Jinak se ale nic nezměnilo.

Šest náročných stoupání včetně legendárních Madonna del Ghisallo, Muro di Sormano, Civiglio a závěrečného výstupu na San Fermo della Battaglia.

To všechno na cyklisty v sobotu čekalo.

Dopo due ore di corsa la media di gara è 44,200 km/h | Average speed after the 2h of race: 44.200 Km/h #ILombardia pic.twitter.com/wL7px0kwC4