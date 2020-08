Roglič po pádu vzdal. Pinot vedení neudržel a Dauphiné vyhrál Martinez

Do sobotní etapy už neodstartoval Egan Bernal.



Po pádu pak vzdali Emanuel Buchmann se Stevenem Kruijswijkem. A to pořád nebylo vše.

Tradiční generálku před Tour totiž nedokončil ani Primož Roglič. Dosavadní lídr závodu v sobotu rovněž nepříjemně upadl. V potrhaném dresu ale etapu dojel a udržel žlutý trikot.

Do závěrečné nedělní etapy už z preventivních důvodů nenastoupil.

„Ale nemyslím, že by to mělo jakkoliv ohrozit Primožovu přípravu směrem k Tour. Vlastně jsem ti tím jistý,“ komentoval Richard Plugge Rogličův stav.

Nový lídrem závodu se tak stal Thibaut Pinot, který do závěrečné etapy odstartoval s desetivteřinovým polštářem před krajanem Guilaumem Martinem.

A čekala ho náročná pouť za celkovým triumfem.

Na poslední den tohohle pětidenního horského festivalu si organizátoři nachystali celkem 153 kilometrů a osm hodnocených stoupání. Mezi nimi třeba i Col de Romme, Col de la Colombiere, Col de Aravis, nebo závěrečný výstup do Megeve.

A favorité na nic nečekali. Hned od úvodních stoupání se jelo takové tempo, že po 20 kilometrech zůstalo v čele sotva 15 největších jmen, včetně Pinota, Landy, Pogačara nebo Dumoulina.

@PavelSivakov et @alafpolak1

ont pris les devants dans le Col de la Colombière. ⛰



@PavelSivakov et @alafpolak1

took the lead in the Col de la Colombiere. ⛰#Dauphiné pic.twitter.com/nvS6vC27MP — Critérium du Dauphiné (@dauphine) August 16, 2020

Pod Colombierem z této skupiny zaútočili Julian Alaphilippe s Pavlem Sivakovem a začali se zbytku pole vzdalovat.

Situace se ale měnila z minuty na minutu. Na Aravisu začal ztrácet Mikel Landa, průběžně třetí muž závodu, kterého trápily křeče a na Pinota a spol. stejně jako Quintana nebo Porte nestačil.

Sivakov s Alaphilippem pak vzorně spolupracovali a vytvořili si náskok až minuty a půl, ten se ale i kvůli pádu Sivakova rychle snížil.

Na Cote de Domancy se začaly dít věci. Všechno odstartoval Tadej Pogačar s Miguelem Ángelem Lópezem, kteří Pinotovi ujeli jako první. Za nimi se vydali ještě Daniel Martinez se Seppem Kussem a všichni se připojili k vedoucí dvojici a ujížděli Pinotově skupině.

Francouz si všechno musel dojíždět sám, frustrovaně hodil bidon na zem, když zůstal ve skupině bez svých domestiků.

I tak měla zanedlouho šestice v čele víc než minutu k dobru a o virtuální vedení se přetahovali López s Martinezem. Po pár kilometrech opadl Alaphilippe a v čele tak zůstali jen Martinez, López, Sivakov, Kuss a Pogačar.

Neustále pak na sebe útočili a zase se sjížděli.

Až Sepp Kuss byl schopen vypracovat si nějaký náskok. Devět kilometrů před cílem za to vzal a postupně odjížděl svým konkurentům. Když měl o pár kilometrů dál víc než půlminutový náskok, bylo jasné, že už ho nikdo nedojede.

Pětadvacetiletý Američan si tak dojel pro odměnu za úžasnou práci, kterou v průběhu Dauphiné odvedl pro svého lídra Primože Rogliče.

Za ním se odehrávala bitva o celkového krále letošního Dauphiné. López z vedoucí skupiny odpadl, zato Pinot se k Martinezovi přiblížil na půlminutu a chvíli to vypadalo, že by přece jen mohl o celkové prvenství zabojovat.

Martinez jel ale úžasně, v závěru urval Sivakova i Pogačara, dojel si pro druhé místo v etapě, a nakonec i první celkově.

Čtyřiadvacetiletý Kolumbijec se tak raduje z životního triumfu. Letos už byl druhý na závodě Kolem Kolumbie, předloni třetí v Kalifornii, ale vyhrát celkově tak slavný etapový závod?

Nyní se mu to povedlo.

„Jsem pyšný, že jsem dokázal vyhrát takhle prestižní závod. Věděl jsem, že mám k dobru na Pinota pořád jen pár vteřin, tak jsem pořád jel, co to šlo. Jsem rád, že to vyšlo,“ líčil šampion.



Na druhém místě skončil Pinot, třetí pak Guillaume Martin.

V příštím týdnu čeká většinu závodníků domácí šampionát. A o týden později už v Nice odstartuje Tour de France.