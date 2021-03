Méně než 100 dní do startu Tour. A Froome pořád věří v pátý žlutý dres

Za méně než 100 dní odstartuje 108. ročník Tour de France.



A v izraelském týmu si zachovávají víru, že Chris Froome v jejich dresu může popáté největší cyklistický závod světa vyhrát. Že spolu ten sen promění v realitu.

„Musíme přece věřit, ne?“ usmívá se sportovní ředitelka Cherie Pridhamová.

Upřímně, nic jiného jim zatím nezbývá.

V pondělní ne až tak náročné kopcovité etapě závodu Kolem Katalánska Froome neudržel kontakt s 80člennou skupinou.

Cílem projel se ztrátou osm a půl minuty ve skupině s Peterem Saganem.

„Ale já vím, že na Katalánsku o celkové prvenství bojovat nebudu,“ tvrdil Froome už před startem.

Pořád mu jde hlavně o progres výkonnosti. O sbírání závodních kilometrů.

Od svého první triumfu na Tour v roce 2013 využíval Froome pravidelně Katalánsko jako jeden z důležitých pilířů k budování své formy směrem k červenci.

Ze sedmi předchozích účastí dojel mezi nejlepší desítkou jen dvakrát, v roce 2014 dojel šestý, o dva roky později osmý.

V tomto se tenhle rok nijak neliší.

„Máme tady Dana Martina a Mikea Woodse, což je fajn, můžou se prát o celkové pořadí. Pro mě je to další důležitý týden pro to, abych se výkonnostně posouval,“ říká 35letý Brit. „Přijíždím z vysokohorského kempu, z plného tréninku, takže bude fajn vidět, jaký účinek to na mé tělo mělo. Vím, že tady o vítězství bojovat nebudu, zatím na této úrovni nejsem. Ale doufám, že nějaký pokrok udělám.“

Když se ho novináři zeptali, jestli je jeho kondice tam, kde chce, aby byla, odpověděl: „Beru to týden po týdnu. Buduju svou formu a dělám to nejlepší, co můžu. Uvidíme, na co to před Tour bude stačit.“

Už při prvním závodě sezony na UAE Tour toho Froome moc neukázal.

Nejlépe dojel rovinatou (!) etapu na 22. místě. Při výjezdu na Jebel Hafeet a Jebel Jais si pokaždé vystoupil, cílem projel na 40., respektive 42. místě.

„Podobných etapových závodů potřebuju co nejvíc, abych se postupně šplhal nahoru. Věci snad do sebe začínají zapadat,“ i tak řekl.

Už jsou to přitom skoro tři roky, co naposledy vyhrál třítýdenní etapový závod – Giro 2018. Od té doby se toho spoustu změnilo.

POSLEDNÍ TRIUMF. Na Giru 2018.

Předloňský nepříjemný pád, kdy si Froome zlomil snad všechny kosti v těle, mu málem ukončil kariéru. Froome pak šíleně dřel, aby se vrátil mezi profesionální cyklisty.

To sice dokázal, ale návrat to nebyl tak rychlý, jak by si přál.

Loni se nedostal do nominace na Tour a Vueltu dokončil na 98. místě. Trpké loučení s Ineosem, ve kterém se stal nejlepším cyklistou poslední generace.

Přesto jeho nový tým věří, že stále může na pátý žlutý dres ve Francii zaútočit.

„Proč by ne? Vždyť je to jeden z hlavních důvodů, proč jsme Chrise podepsali. Abychom tomu dali šanci. Vzhledem k rozsahu zranění jsme s týmem udělali maximu pro jeho rehabilitaci, abychom se ujistili, že je na správné cestě. Možná je trochu pozadu, ale den za dnem se zlepšuje,“ říká Pridhamová.

Zastal se ho i jeho bývalý týmový kolega a vítěz Tour z roku 2012 Bradley Wiggins.

I podle něj je Froome stále schopen pátou Tour vyhrát a neměl by být podceňován. Může navíc těžit z toho, že přestoupil do týmu, od kterého se přece jen triumf na Tour až tolik neočekává. Nemusí být pod takovým tlakem.

„Tohle je přesně to, co v této fázi kariéry potřebuje. Závod se za poslední dva roky dost změnil, bývá těsný až do posledních etap. Pro něj teď půjde hlavně o získání sebedůvěry a fyzičky,“ říká Wiggins. „Určitě se bude muset zlepšit, bude nám muset ukázat víc, než co dosud po návratu ukázal. Ale podceňovat ho? Za to zaplatíte v momentě, kdy to uděláte. Je to úžasný sportovec a jsem si jistý, že v něm ještě něco zbylo, jinak by už nezávodil.“

Froome určitě věří, o pátý titul bojovat může.

„Je to pro mě obrovská výzva, protože se čtyřmi tituly jsem se k rekordu dostal tak blízko… Dám do toho ze sebe úplně to nejlepší. Moje mysl je na to připravená, věřím, že tělo ji bude následovat,“ říká.

Inspiraci hledá mezi svými.

Tedy mezi sportovci, kteří i přes zranění, i přes vyšší věk stále dokážou vítězit.

„Těch příběhů je spoustu. Dokonce jich přibývá, což je skvělé. Naposledy mě inspiroval Tom Brady, jeho příběh je fakt neskutečný,“ klaní se Froome sedminásobnému vítězi Super Bowlu.

Zimu strávil Froome v Kalifornii, aby měl co nejlepší podmínky pro trénink.

Spolupracoval tam s odborníky z Red Bullu, se kterými se snažil vrátit na svou předchozí výkonnost. Pracoval také na nepoměru mezi silami v obou nohách.

A únorová data pak ukázala, že jeho roztříštěná kyčel a zlomená stehenní kost se téměř stoprocentně zahojily. Že se takřka vrátil na úroveň, na které byl.

Teď to jen ukázat v závodech.