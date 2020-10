Formigal, pohřebiště favoritů. V minulosti trpěli König s Froomem, teď Roglič

Vraťme se na chvíli do nedávné minulosti.



Do roku 2016.

Tehdy patnáctá etapa španělské Vuelty mířila do jistého lyžařského střediska Formigal, na dohled francouzských hranic.

Už před začátkem etapy to byla zvláštní podívaná. Zatímco Alberto Contador jezdil po startovní ulici sem a tam a snažil se zahřát, cyklisté týmu Sky jen dorazili na start a čekali.

Stačily tři kilometry etapy a celý závod byl otočen vzhůru nohama.

„Šlo o akci zachraň se, kdo můžeš,“ smál se Zdeněk Štybar.

V na první pohled nevinné etapě totiž už po třech kilometrech zaútočil Gianluca Brambilla, ke kterému se přidal právě Contador a nakonec i celý Movistar.

Kdo chyběl? Šampion Tour a největší favorit Chris Froome a s ním i celý tým Sky včetně Leopolda Königa, který do té doby bojoval o celkové pódium.

„Udělali jsme ze začátku jedno chybné rozhodnutí. Pouhých pět nebo deset vteřin nás stálo pravděpodobně celou Vueltu. Jak mě, tak asi i Chrise v jeho boji o titul,“ líčil v cíli smutný König i přesto, že měl od týmu zakázáno mluvit.

Začala celodenní naháněná, která pro Frooma skončila tříminutovým zásekem na Quintanu. A König? Ten ztratil celou Vueltu. Do cíle přijel spolu s 90 dalšími cyklisty s 54 minutami ztráty, přitom časový limit byl jen 31 minut.

Měla následovat diskvalifikace a Froome by tak zůstal v závodě jako jediný z týmu Sky, což se nestalo, ale právě tady Quintana Vueltu vyhrál. A Froome ztratil.

Nedělní etapa letošního ročníku až tak dramatická nebyla. Ale i tentokrát nachytala největšího favorita.

Primož Roglič trpěl.

Na předposlední kopec dne Cotefablo přitom přijel bez větších potíží v čele hlavní skupiny.

Jenže pak…

Roglič se snažil kvůli dešti navléknout a zapnout teplejší nepromokavou bundu, ale nešlo to. Propadal se skupinou tak moc, až si toho všimli v Movistaru.

Sešikovali se na čele a začali udávat vysoké tempo.

„Nešlo mi obléknout si bundu, čehož využili v Movistaru a najednou se mezi námi utvořila mezera, kterou jsme museli zalepit. Jel jsem na plný plyn celou tu rovinu pod Formigal, abych se vrátil zpět,“ líčil.

Byl to George Bennett, kdo se pro Rogliče obětoval, aby zacelil díru mezi ním a skupinou, kterou táhl Movistar. Sepp Kuss i Tom Dumoulin zůstali daleko vzadu.

✔️ Things Jai Hindley can do: Win a stage at the Giro d'Italia

❌ Things Jai Hindley can't do: Put his jacket on



The @TeamSunweb rider was lucky to stay on his bike at one point!  pic.twitter.com/XjUK90GeHj