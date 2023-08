K jeho druhému triumfu na slavné Tour mu v roce 2015 pomohl i Leopold König, který tehdy oblékal barvy týmu Sky. O osm let později je Froome stále součástí pelotonu, zatímco König působí jako ředitel domácího závodu.

Jaké je zažít bývalého týmového kolegu na takové pozici?

Je rozhodně zvláštní vidět ho v jiné roli. Ale zároveň je moc příjemné mít známou tvář i mezi organizátory.

Líbila by se taková role i vám?

Ano, proč ne. Možná bych mohl něco uspořádat v Africe. To by bylo hezké.