Froome poprvé v Česku. Vydražil žlutý dres z Tour, aby pomohl synovi maséra

Akce se uskutečnila v rámci slavnostního otevření showroomu nově vzniklého cyklistického klubu L27 v Praze, v jehož prostorách nyní bude vystaveno i Froomovo kolo Pinarello z roku 2018. Unikát, na němž pro firmu testoval kotoučové brzdy.

Přivést slavného cyklistu do Česka pomohl René Andrle, sportovní ředitel stáje Israel - Premier Tech.

„Chtěli jsme pomoci Tomášovi a jeho rodině a Chris řekl, že to pro něj udělá rád. Prostě z kamarádství,“ líčil.

Mikuláš, šestiletý syn Tomáše Raka je s dětskou mozkovou obrnou upoután na vozíček. „Mentálně je na tom Mikuláš dobře, za což jsme moc rádi,“ vyprávěl Rak. „Ale peníze, které vydělám, jdou tak z šedesáti procent na léčbu, rehabilitace, pomůcky. Jsem moc vděčný, že nám chce Chris takhle pomoci.“

Dres z jubilejní sté Tour, navíc s Froomovým autogramem a věnováním, se posléze povedlo vydražit za „baťovských“ 199 999 korun.

Do Prahy přilétl Froome v úterý dopoledne a ubytoval se v hotelu na Malé Straně, odkud jej vzal Andrle na procházku předvánoční Prahou.

„Šli jsme pěšky přes Karlův most, kde si Chris chtěl dát trdelník. Strašně se mu líbil ten, ve kterém je zmrzlina, jenže ten jsem mu v rámci správné výživy samozřejmě musel zakázat,“ smál se Andrle. „Takže si dal v rámci diety suchý trdelník. Potom jsem mu ještě koupil na ochutnání svařák. Proběhli jsme přes most na Staromák, odtud na Václavák a pak na oběd.“

Ve středu ráno už Froome odlétá z Prahy na týmové soustředění do španělské Girony, kam jej doprovodí i Tomáš Rak. „Je vždycky tvrdé vrátit se do přípravy, ale už jsem postrádal ježdění na kole,“ vykládal.

V 37 letech stále věří, že neřekl v pelotonu své poslední slovo.

„Pořád miluju cyklistiku. Stále je pro mě zábavou každý den trénovat. Cyklistika je mým životním stylem. Líbí se mi její týmový duch a možnost pracovat s týmovými kolegy, být nyní i jejich mentorem,“ svěřoval se v Praze.

V letech 2011 až 2018 vyhrál čtyřikrát Tour, dvakrát Vueltu a jednou Giro.

To bylo ještě v barvách týmu Sky. Jeho současné izraelské stáji bude od nadcházející sezonu komplikovat situaci, že ztratila status worldtourové stáje a sestoupila mezi druhodivizní týmy. To znamená, že nebude mít zaručeno místo na závodech Grand Tour.

Podle Andrleho je však téměř jisté, že získají divokou kartu na Giro. A chtějí bojovat i o kartu na Tour.

„Začnu sezonu v Austrálii na Tour Down Under a po ní uvidíme, jaké budou další možnosti,“ řekl Froome. „Moc rád bych se vrátil na Tour. Ovšem i start na Giru by se mi líbil. Samozřejmě hraje roli skutečnost, že už nejsme worldtourový tým. Mám momentálně v hlavě nejlepší možný scénář sezony v podobě startu na Tour, a na ten chci být připraven. Pokud nám karta na Tour nevyjde, budeme se chystat na jiný scénář.“

Sám sebe přesvědčuje, že i na Tour může ještě uspět v celkové klasifikaci.

„Nebude to proti mladým klukům jednoduché, ale mám pocit nedokončené práce. Letos jsem už v úniku bojoval o vítězství v etapě na Alpe d’Huez, a to byl jasný progres od stavu, kde jsem se po svém zranění nacházel. Což mi dodalo i spoustu chuti do další sezony.“

Rak, který v minulosti pomáhal rovněž Martině Sáblíkové, si nemůže vynachválit povahu britského šampiona. „Už když přišel do našeho týmu, překvapilo mě, v jaké je pohodě,“ vyprávěl. „Dokázal v cyklistice obrovské věci, přesto je to hodně příjemný kluk. Hezky jsme si popovídali o jeho složitých začátcích, jak přišel z Keni do týmu Barloworld a jak se tehdy usadil v Itálii, kde se ale občas musel domáhat, aby mu na privátu zapnuli elektřinu. Trochu mi ty Chrisovy začátky připomínaly vyprávění Martiny Sáblíkové, ta to také dlouho neměla jednoduché.“