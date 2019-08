Štybar útočil na etapu, ale má ji Arndt. López znovu ztratil dres lídra

Tři kilometry před cílem v katalánském městě Igualada vyrazil ze skupny uprchlíků vpřed Tobias Ludvigsson, elitní časovkář týmu Groupama-FdJ, a Štybar se jej vydal sjíždět.

Jakmile Švéda necelé dva kilometry před cílem dostihl, okamžitě sám zaútočil a vypracoval si zhruba stometrový náskok.

Bohužel, český bojovník se nevzdálil ostatním natolik, aby odolal závěrečnému náporu hordy protivníků.

Etapové prvenství slavil německý cyklista Nikias Arndt ze Sunwebu, novým lídrem závodu je ze skupiny uprchlíků Nicolas Edet z Cofidisu.

„Skvěle jsem to načasoval,“ radoval se Arndt. „Už včera jsem chtěl do úniku, dnes se mi to povedlo a dotáhl jsem to až k vítězství. Je to úžasný pocit.“

Po vítězství v etapě na Giru se tak poprvé radoval i na Vueltě.

Jeho kolega z úniku Francouz Edet před osmou etapou zaostával na 16. místě celkového pořadí o 6:24 minuty. Nyní Vueltě vévodí s náskokem 2:21 minuty. Na druhou příčku se rovněž díky účasti ve skupině uprchlíků posunul Dylan Teuns z Bahrainu Mérida.

Třetí Miguel Ángel López ztrácí 3:01 minuty.

Peloton kontrolovaný stájí Astana neměl se složením úniku dne čítajícího celkem 21 jezdců žádný zásadní problém a nechal je dostatečně se vzdálit. Do cíle potom dorazilo hlavní pole se ztrátou více než devíti a půl minuty.

Před nedělní drsnou pyrenejskou etapou v Andoře se jezdci Astany i další favorité celkové klasifikace rozhodli raději ušetřit síly a neriskovali ani při mokrém sjezdu z vrchařské prémie u kláštera Montserrat.

Astana se tak dobrovolně vzdala červeného dresu. Miguel Ángel López jej odevzdal během letošní Vuelty už potřetí.

„Především jsme přemýšleli o zítřku,“ řekl Dario Cataldo jménem celého kazašského týmu.

Jednatřicetiletý Edet se naopak poprvé v kariéře oblékl na závodě Grand Tour do trikotu lídra. „Věřil jsem, že se mi to může podařit,“ svěřoval se. „Když jsem musel odstoupit z Tour, nevěděl jsem, jestli se stihnu připravit na Vueltu, ale zvládl jsem to. A řekl jsem si: Chci tu něco dokázat.“

Je pravděpodobné, že v neděli na pěti horských prémiích andorrské etapy Edet červený dres zase ztratí. Ale i kdyby, už nikdo mu nevezme, že v něm alespoň jeden den šlapal.

Připravujeme podrobnosti