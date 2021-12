ONLINE: Biatlonistky běží stíhací závod. Davidová se dostává do první desítky

V pátečním sprintu Češky přední příčky neatakovaly. Všech pět jich ale skončilo v první šedesátce, což znamená, že ve stíhacím závodě pojede reprezentace v kompletním složení.

Jako první z ní vystartuje Markéta Davidová, která se na trať vydá jako dvacátá v pořadí s počáteční ztrátou 1:41 minuty.

ONLINE: Stíhací závod v Hochfilzenu Podrobná reportáž

Davidové se při úvodních zastávkách ve Švédsku nedařilo běžecky, ztrácela a přiznávala, že se necítí ve formě. V pátek se jí ale vedlo podstatně lépe.

„Bouchla jsem do toho hned od začátku. Není na co čekat. A skutečně se mi pocitově běželo zatím nejlíp,“ líčila poté, co zaznamenala desátý nejlepší běžecký čas.

Potvrdí zlepšení i ve stíhačce?

Po Davidové se z Češek představí Lucie Charvátová, která má číslo 32 a manko 2:04 minuty. Následuje Jessica Jislová s číslem 40 a odstupem 2:17 minuty.

V závěru šedesátičlenného pole ještě nastoupí s číslem 49 Eva Puskarčíková, jež má manko 2:29 minuty, a jako 52. vyběhne Tereza Vinklárková, která od začátku ztrácí 2:36 minuty.

Jako vítězka předchozího sprintu se do závodu vydá Běloruska Hanna Solaová, jež má velký, padesátisekundový náskok na druhou Francouzku Justine Braisazovou-Bouchetovou.

Třetí Norka Marte Olsbuová Röiselandová má manko 50 sekund, její krajanka Ida Lienová 53 sekund a Švédka Hanna Öbergová 57 sekund. Další závodnice startují už o více než minutu později.

Dostihne někdo Bělorusku? A jak si povedou Češky?

Sledujte online.