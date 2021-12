Jak Davidová skládá mozaiku. Běžecky jsem se cítila zatím nejlépe, řekla

Hned první pohárový závod ovládla v Östersundu s více než minutovým náskokem.

Pak jakoby platilo rčení, že první vyhrání z kapsy vyhání, a umisťovala se pravidelně ve druhé desítce.

Vylepšila oproti loňsku střelbu, do včerejška při ní vykazovala úctyhodnou úspěšnost 92 procent.

Jen k ní potřebuje přidat ještě rychlejší běh. „Doufám, že nebudu nahánět běžeckou formu až do březnového finále poháru v Oslu,“ prohodila ve čtvrtek v Hochfilzenu.

Vždy byla spíše pesimistkou.

„Však mě znáte,“ přitakala.

Rovněž Ondřej Moravec, který dorazil do Hochfilzenu coby poradce, poznamenal: „Markéta je věčně nespokojená. Ale ten pesimismus u ní funguje i jako určitý obranný mechanismus. Jen jsem jí říkal, že ho nesmí být moc.“

Davidová reagovala: „Já asi trochu neustálého stresu potřebuju. Proto se nervuju.“

V pátečním sprintu se pokusila běžeckou výkonnost prošťouchnout. „Bouchla jsem do toho hned od začátku,“ líčila. „Není na co čekat. A skutečně se mi pocitově běželo zatím nejlíp.“

Byl z toho 10. běžecký čas dne a snížení běžecké ztráty na nejlepší oproti předchozímu kolu v Östersundu. Přesto do sebe mozaika tentokrát nezapadla, protože při úvodní ležce udělala nezvykle dvě chyby.

Ne že by jí rány lítaly bůhvíkam. „Ale celou položku měla moc nahoře,“ říkal asistent kouče Jiří Holubec. „Možná proto, že na střelnici tady stoupáme a já tam dojela trochu zadýchanější,“ usoudila.

Holubec nicméně po větších objemech v přípravě upozorňuje: „S Egilem Gjellandem (hlavním trenérem žen) máme plán takový, že formu šponujeme až k olympiádě. Běžecky už Markéta níž nepůjde, bude se zrychlovat. Pokud bude dobře střílet, nemám o výborné výsledky strach.“

Právě její nově nabytou střeleckou vyzrálost vyzdvihl i Moravec. „Udělala velký pokrok. Ví na střelnici, co tam dělá. Nestřílí sice ještě nejrychleji, ale i v tom se zlepšuje.“

Jeho pochvala vyvolala úsměv na tváři Davidové: „Od takového pana střelce, jakým byl Ondra, to potěší.“

Povzbudit by ji měla i další slova muže, jenž vybojoval devět olympijských či světových medailí: „Já se taky vždycky rozjížděl k vrcholům sezony pomaleji. Skoro nikdy jsem na začátku zimy nelítal.“

Dvě české vítězky: Davidová a Samková

Peloton biatlonistek je zatím nebývale vyrovnaný a nabízí i mnohé výsledkové přemety. Pět závodů mělo pět různých vítězek: Davidovou, H. Öbergovou, Hauserovou, Röiselandovou a včera Bělorusku Solovou.

V prvních dvou kolech tápající norská hvězda Eckhoffová se v hochfilzenském sprintu vzepjala k 6. místu, naopak dosavadní první dáma poháru Hauserová skončila na domácí trati šestadvacátá a Francouzka Chevalierová-Bouchetová, majitelka červeného čísla pro vedoucí závodnici sprintu, až šedesátá a málem nepostoupila do stíhačky.

Davidová bude nyní v Česku ostře sledovanou ženou, vždyť se řadí mezi největší naděje výpravy pro Peking. Pouze ona a snowboardkrosařka Eva Samková dokázaly v probíhající sezoně vyhrát pohárový závod.

Samková v pátek na svůj úvodní triumf navázala 5. místem.

DVĚ ČESKÁ PRVENSTVÍ V SEZONĚ: Markéta Davidová a Eva Samková.

Superstar Ester Ledecká zatím v úvodních sjezdech a super G nezářila, jak bývala zvyklá, a jejím maximem v Lake Louise se stalo 12. místo. Snowboardová premiéra ji čeká až příští týden.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková v úvodních třech startech na dlouhých tratích končila těsně pod stupni vítězů: 4., 5. a 6.

Do elitní šestky se v pohárových kláních zimy vmáčkli už i běžec na lyžích Michal Novák (dvakrát 5.), biatlonista Michal Krčmář (4.) a slalomářka Martina Dubovská (6.).

Hamza: Tlak snáší jinak než Soukalová

Davidová dostane na hrách více šancí, aby se prosadila, přičemž statisticky největší se nyní jeví ta ve vytrvalostním závodě, v němž dominovala jak poslednímu světovému šampionátu, tak nyní pohárové ouvertuře v Östersundu.

„Letos by se měla pevně zabydlet v Top 10 celkového pořadí svěťáku, ale vrchol je jen jeden,“ říká šéf svazu Jiří Hamza. „Ocitne se pod tlakem, ale Markéta je v jeho snášení jiná než byla Gabča Soukalová. Ta sice říkávala, že jí velký zájem o její osobu vadí, ale zároveň ho svým způsobem také vyhledávala. Markéta se umí v tomto směru od hodně věcí oprostit.“

PO SPRINTU V HOCHFILZENU. Cílové objetí Evy Puskarčíkové a Markéty Davidové. V sobotu obě vyrazí i do štafety, Češky nahlásily sestavu Jislová, Voborníková, Davidová, Puskarčíková.

Davidová má na olympiádu připravené tělo, což potvrzuje fyzioterapeut Roman Karpíšek: „Regeneruje perfektně. Od té doby, co se už neučí do školy, se zlepšilo její držení těla a snížilo napětí v zádech. Občas má problémy se svalovým zatuhnutím v pánvi, většinou však stačí jedna rehabilitace, abychom to srovnali.“

Zároveň by měla mít na Peking připravenou i hlavu. „Už jen to, že jezdí takhle dobře a přitom vystudovala dvě vysoké školy, je úžasné,“ říká Moravec. „Má dar dělat věci dobře.“

Předpovídá, že Davidová si udrží do her kvalitní střeleckou formu a běžecky se například ve sprintu o 15 sekund zrychlí.

„Naopak třeba Elvíra Öbergová, která ostatní v prvních kolech běžecky deklasovala, se podle mě tak o 15 sekund zpomalí. A potom to bude hodně zajímavé.“