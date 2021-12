Hledá se ideální štafeta biatlonistek. Trenéři vysílají do boje Voborníkovou

Na světovém šampionátu 2020 v Anterselvě skončilo kvarteto Jislová, Davidová, Charvátová, Puskarčíková čtvrté.

Před týdnem v pohárovém Östersundu obsadily při obměněném pořadí úseků Jislová, Puskarčíková, Davidová, Charvátová sedmé místo, těsně za šestými Italkami. Navzdory jednomu trestnému kolu Charvátové.

A právě ta bude v sobotu v Hochfilzenu v sestavě chybět.

Trenéři místo ní nasadí benjamínka Terezu Voborníkovou, která na sebe v úvodu sezony upozornila čtyřmi umístěními v Top 10 ve druholigovém IBU Cupu.

Jislová, Voborníková, Davidová, Puskarčíková, to je tentokrát česká sestava.

„Štafeta je pro nás velkou výzvou,“ říká kouč Egil Gjelland. „I proto v ní chceme zkusit Voborníkovou. Jezdila teď dobře IBU Cupy, ale je stále mladá. Po šesti startech v IBU Cupu jsme ji nechtěli přetížit, proto jsme se rozhodli, že ideálním pro její letošní vstup do Světového poháru bude šestikilometrová štafeta.“

Jedenadvacetiletá biatlonistka neskrývá nadšení i jisté obavy.

„Pořád jsem překvapená, že mám tady ve svěťáku hned naskočit do štafety,“ líčí. „Hrozně se těším, jenže mám i strach. Víc se bojím běhu, ještě jsem letos nejela žádný porovnávací závod v této konkurenci. Zatímco na střelnici je to stejné v každé soutěži, na trati teprve uvidím, na co budu stačit. Pokusím se závod holkám nepokazit.“

První úsek obstará žena, které se před týdnem v Östersundu povedl náramně: Jessica Jislová. Tehdy neminula jediný terč a předávala třetí!

„Štafeta je jeden z mých nejoblíbenějších závodů. Jsem ráda za každou, kterou mohu jet,“ ujišťuje. Na skrumáže v ještě neroztrhaném poli si už na zahajovacím úseku zvykla.

„Nemyslím, že je potřeba mít na štafetu ostřejší lokty, spíš musíte dávat pořád pozor a koukat, kde je místo. Už jsem i pár kolizí zažila, tomu se nikdo zcela nevyhne.“

V Östersundu zaujala běžeckým zrychlením i střeleckou jistotou také v dalších závodech. V Hochfilzenu si Jislová pokazila umístění v pátečním sprintu (40. místo) dvěma ranami mimo terče vleže.

PŘI SJEZDU. Jessica Jislová během sprintu v Hochfilzenu.

„Škoda každý rány, která padne vedle,“ komentovala poté. „Při přípravě ve Sjusjönu a na poháru v Östersundu jsme měly lehčí střelnice, zdejší je naopak zrádná. Ale tím sprintem jsem se snad do toho i v Hochfilzenu dostala. Na trati se mi jelo celkem dobře, navíc dvoukilometrový okruh pro štafetu je o něco lehčí než ten sprinterský. Dá se na něm udržet s nejlepšími.“

Proč jedeme stíhačku až v neděli?

Druhý úsek obstará Tereza Voborníková a na třetím se vydá do boje Markéta Davidová. Ta si v při pátečním 20. místě v porovnání s Östersundem vylepšila běh a dvě chyby při ležce si dovedla odůvodnit.

„Necítím se střelecky blbě, jen ty rány byly příliš nahoru. Měla jsem líp reagovat,“ hodnotila.

Davidová zároveň vyslovila nesouhlas s programem, kdy se štafeta jede před nedělní stíhačkou: „Připadá mi to zvláštní a směrem ke stíhačce i nespravedlivé, protože ne všechny její účastnice jedou štafetu.“

PŘED TÝDNEM. Lucie Charvátová (v popředí) přebírá štafetu od Markéty Davidové.

Jislová, jež se nově angažuje také na diplomatickém poli coby ambasadorka IBU, s ní souhlasí: „Měli jsme o tom i schůzi sportovců, že sprint a stíhačka by měly být po sobě, protože jde vlastně o dvojzávod. Ale letos s tím už nic neuděláme.“

Pro závěrečný úsek štafety trenéři v Hochfilzenu zvolili Evu Puskarčíkovou. Ve sprintu minula v pátek jediný terč, za což se zkritizovala: „Podmínky jsem měla na střelnici ideální, žádný vítr. Spíš to byl vítr v mé hlavě.“

Horší to bylo na trati. „Běh mi šel trochu ztěžka,“ nezastírala.

Finišovala ve štafetě i při čtvrtém místě na šampionátu v Anterselvě 2020. Tehdy vybíhala ze střelnice do posledního kola dokonce z bronzové pozice, načež neodolala náporu Němky Denise Herrmannové, ale ustála tlak Švédky Hanny Öbergové.

Charvátová: Říkala jsem si, ať mě nikdo nevidí

Poprvé po dvanácti štafetách v řadě se naopak na její start nepostaví Lucie Charvátová. Přesto, že v pátečním sprintu byla na 32. místě druhou nejlepší Češkou.

„Hochfilzen je moje srdcovka, i uvnitř svého těla cítím kouzlo, které tohle místo má,“ popisovala středisko, kde v minulosti v pohárových sprintech doběhla pátá a šestá. „Také tentokrát jsem tu do sprintu dala všechno, ale ve skrytu duše jsem doufala v ještě lepší umístění.“

Střelecká bilance 1 - 1 je na její poměry ještě solidní, zato s během bojovala. „Nasněžilo, pak sníh zmrzl, byl neskutečně pomalý a trať nezůstala moc stabilní,“ popisovala.

STOJKA. Druhá střelecká položka Lucie Charvátové při pátečním sprintu.

Třetí kolo ji neskutečně bolelo.

„Už od prvního kola jsem jela svoji hranu a kdyby měl závod o pár stovek metrů navíc, tak ho snad ani nedojedu. Cítila jsem, jak moc mě bolí záda. Říkala jsem si, jen ať mě nikdo nevidí, protože to byla v mém podání hrozná technika. Jak za starých časů, když si při jízdě skoro líbali kolena.“

Trenéři už v průběhu týdne Charvátové sdělili, že v Hochfilzenu štafetu nepojede. „Směrem k olympiádě je v ní třeba zkoušet a měnit pozice,“ přijala verdikt navenek smířeně.

Stejně jako Tereza Vinklárková tak bude mít před nedělní stíhačkou jeden nezávodní den k dobru.

Zbylé čtyři ženy se pokusí navázat na sedmé místo z Östersundu kvalitním vystoupením.

„V posledních letech víme, že když se nám všechno sejde, mohl by z toho být ve štafetě opravdu dobrý výsledek,“ povídá Jessica Jislová. „Třeba ten den přijde tady.“

Jakékoliv lepší umístění než na 10. místě by vylepšilo jejich bodový součet ve speciálním olympijském kvalifikačním žebříčku, v němž nyní hájí před Švýcarkami desátou příčku. Ta jako poslední umožní nominaci pěti biatlonistek do Pekingu.

Vlastně i tento žebříček je velkou bitvou o olympijskou štafetu.

Přítomnost pěti žen v Pekingu znamená více klidu. Protože kdyby směly do Číny odcestovat jen čtyři, pak případný zdravotní problém jakékoliv z nich na hrách zcela zbortí i stavbu štafety.