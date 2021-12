ONLINE: Biatlonisté jedou štafetu, Václavík zahajuje závod

Oproti Švédsku zůstal na svém místě pouze Jakub Štvrtecký, který pojede druhý úsek. S ostatními trenéři šachovali.

Michal Krčmář se vrací na svoji obvyklou pozici finišmana, rozjíždí Adam Václavík, na třetím úseku se představí Mikuláš Karlík.

V Östersundu bral český tým jedenácté místo. Mimo elitní desítku ho vystrnadila především trestná kola Štvrteckého a Václavíka.

Krčmář ví, že česká štafeta může a také musí pomýšlet výš.

„Byl jsem naštvaný, protože potenciál naší štafety vidím úplně jinde. Kdybychom se tomu potenciálu přiblížili a něco nevyšlo, tak je to normální, to se ve sportu děje. Ve finále bylo to 11. místo super na to, jaký jsem z toho měl pocit. Náš tým má ale šanci být úplně jinde,“ řekl pro server biatlon.cz staronový finišman.

„Je jedno, komu se to nepovede. Neřeším to, že jsem to v Östersundu rozjel slušně. Příště to může být naopak,“ dodal Krčmář, který se předvedl v sobotní stíhačce ve výborné běžecké formě.

Český biatlonista Michal Krčmář se během stíhacího závodu v rakouském Hochfilzenu vyváží za Němcem Erikem Lesserem.

Na trati zaznamenal sedmý běžecký čas a lepšímu výsledku než konečnému 27. místu zabránily tři chyby vestoje. Na Hochfilzen má česká štafeta příjemné vzpomínky.

Při posledních dvou zastávkách tu brala pátá místa. To se ale ještě mohla opřít o spolehlivého Ondřeje Moravce a předloni i o Michala Šlesingra.

Dominanci při první štafetě ve Švédsku ukázali vítězové této disciplíny z předešlého roku Norové.

Vedení se ujali už ve druhém úseku, pak už je všichni naháněli marně. Do jejich sestavy se teď navíc na první úsek vrací Sturla Lägreid, jenž nahrazuje Siverta Bakkena. Následují podobně jako před týdnem Tarjei Bö, Johannes Bö a Vetle Christianssen.

S mírnou změnou v nasazení závodníků nastupují druzí z Östersundu Francouzi, kteří prohodili druhý a třetí úsek. Znovu rozjíždí Fabien Claude, tentokrát navazuje Simon Desthieux, až pak pojede Emilien Jacquelin a závěr zajistí Quentin Fillon Maillet.

Podaří se tentokrát Čechům probojovat do první desítky?

