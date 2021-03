Bez spánku i bez jídla, jen boj o záchod. Češky prohrály už před startem

„Kdyby to nebyl svěťák, tak holky nestartovaly,“ prohlásil Jiří Holubec, jeden z dvou koučů českých biatlonistek po sprintu v Östersundu. Žádná z jeho svěřenkyň se nevešla mezi 60 postupujících do stíhacího závodu. Což se za posledních deset let nikdy nestalo.