Nová pravidla i chybějící hvězdy. Co potřebujete vědět ke startu biatlonu

„Chcete velký glóbus? Pak nesmíte být během sezony nemocný. V minulosti jsem občas závodila i s horečkou. To tentokrát nepůjde. Vše bude komplikované, aby to bylo bezpečné,“ říká Dorothea Wiererová.

Už v sobotu ona i další biatlonisté zahájí ve finském Kontiolahti novou sezonu Světového poháru. Co vše v ní bude jinak?

Obhájci titulu

Na konci minulé sezony si ještě Dorothea Wiererová nebyla jista, zda chce v kariéře pokračovat. V dubnu oslavila 30. narozeniny. Přesto málokdo očekával, že skutečně skončí.

A je tu stále.

„Pracovala jsem v létě mnohem víc na střelnici a totéž chci dělat i v přípravě na olympijskou sezonu,“ uvedla tento týden v rozhovoru pro Gazzettu dello Sport a prozradila tím i to, že momentálně plánuje závodit nejméně ještě dvě zimy.

„Ale nejsem zatím v nejlepší formě. Potřebuji závody, abych se zase dostala do rytmu,“ sdělila.

Je nyní jedinou ženou ve startovním poli, která v minulosti pozdvihla velký křišťálový glóbus. Doma má už dva. Vlastně, měla by mít. „Ale jeden zatím zůstal v Anterselvě a druhý je pořád zabalený v krabici. Neohlížím se do minulosti. Žiju současností a budoucností. Teprve až skončím, vystavím si medaile a trofeje,“ plánuje Italka.

V kategorii mužů chystá Johannes Bö útok na třetí velký glóbus v řadě.

Sedmadvacetiletý Nor nezastírá, že jeho příprava pokaždé úplně vzorová nebyla. „Od března jsem se totiž snažil strávit co nejvíc času s manželkou a synem. Ale vůbec toho nelituji, protože celou zimu bude má žena s malým zase sama,“ říká.

Každopádně je odhodlán: „Udělám vše pro to, abych zůstal nejlepší.“

Dlouho pro něj byl Martin Fourcade rivalem, kterého toužil sesadit z trůnu. Po Francouzově odchodu se situace mění.

„Nemyslím si, že ještě někdy potkám soupeře tak moc silného, jakým byl právě on. Každého děsil svým velkým charisma a spoustou sebevědomí,“ podotkl Johannes Bö. „Fourcade se stal na trati mým největším nepřítelem. Doufám, že teď svedu dobré bitvy i s dalšími Francouzi. Ale v tuhle chvíli vypadají příjemněji než Martin.“

Konkurenti

V anketě fanoušků na serveru biathlonworld.com předpovídá 73 procent z nich, že vítězem velkého glóbu mezi muži bude znovu Johannes Bö. S ohromným odstupem za ním následuje s 15 a 6 procenty hlasů francouzské útočné duo Quentin Fillon Maillet a Emilien Jacquelin.

VYZYVATELÉ. Quentin Fillon Maillet (vlevo) a Emilien Jacquelin (vpravo).

Mistr světa ve stíhačce Jacquelin se netají plánem stát se nástupcem Martina Fourcada: „Jednou chci získat velký glóbus,“ ujišťuje. Zároveň si však posteskne, že jeho jaro a léto nebylo kvůli covidu příliš klidné: „Odpočinul jsem si fyzicky, ale ne psychicky.“

Johannes Bö na téma favorité hry o glóbus upozorňuje: „Pozor na mého bratra, Tarjei mě v přípravě porazil v několika testech. A velký průlom můžeme očekávat od Johannese Daleho.“

Muži Norska a Francie v minulé sezoně ovládli 25 ze 27 pohárových závodů, v Top 10 konečného pořadí měli 8 zástupců (4+4) a rozebrali si všechny glóby. A bylo by velikým překvapením, kdyby letos jejich dominance nepokračovala.

AŽ K VELKÉMU GLÓBU? Denise Herrmannová

Národnostně pestřejší je situace v kategorii žen. Sázkový server oddschecker.com favorizuje zatím coby největší kandidátku na velký glóbus Němku Denise Herrmannovou před Švédkou Hannou Öbergovou a norskou královnou světového šampionátu Marte Olsbuovou-Röiselandovou. Až pak následují Dorothea Wiererová, Tiril Eckhoffová a Lisa Vittozziová.

Coby sedmá až osmá favoritka jsou s kurzem 33:1 vedeny Markéta Davidová a Ingrid Tandrevoldová.

Skončili

V osobě 32letého Martina Fourcada a 37leté Kaisy Mäkäräinenové opustili po minulé sezoně scénu dva biatlonisté, kteří dohromady získali hned deset velkých glóbů: Francouz sedm a Finka tři.

Ale známých tváří, které už letos neuvidíme, je mnohem víc.

Ve 32 letech dal biatlonu sbohem Rakušan Dominik Landertinger, dvakrát stříbrný olympionik a navíc mistr světa v hromadném závodě z roku 2009.

V českém týmu už nejsou jednatřicetiletá bronzová olympijská medailistka Veronika Vítková ani její o šest let starší kolega Michal Šlesingr, v roce 2015 společně světoví šampioni ve smíšené štafetě.

OPUSTILI SCÉNU. Veronika Vítková a Michal Šlesingr.

Nepokračuje Synnoeve Solemdalová (31), coby členka norských štafet šestinásobná mistryně světa.

Překvapením bylo biatlonové sbohem Francouzky Célie Aymonierové v pouhých 29 letech. Bronzová medailistka ze štafety na mistrovství světa 2017 trpěla v poslední sezoně údajně čímsi, co bychom mohli nazvat sportovním syndromem vyhoření.

Kvůli rozporům s vedením bulharského svazu, který mu nepovolil individuální přípravu mimo tým, oznámil loučení Krasimir Anev (33), jenž býval opakovaně medailistou z evropského mistrovství.

Kariéru ukončila i Němka Nadine Horchlerová, která v lednu 2017 šokovala v hromadném závodě v pohárové Anterselvě, když si v koncovce poradila se silným duem Dahlmeierová-Koukalová.

TY NEJLEPŠÍ ZE ZÁVODU S HROMADNÝM STARTEM V ANTERSELVĚ 2017. Zleva druhá Laura Dahlmeierová, vítězka Nadine Horchlerová a třetí Gabriela Koukalová.

Další odchody zažila slovenská reprezentace, ve které skončili Martin Otčenáš, neustále bojující se zraněním plotýnky, a Terezia Poliaková.

A ve startovních listinách nenajdete už ani Thierry Chenala (It./27), Maria Doldera (Švýc/30.), Alexii Runggaldierovou (It./29) nebo Emily Dreissigackerovou (USA/32).

Návraty

Poté, co přivedla na svět dceru, se v 27 letech vrací Anaïs Chevalierová-Bouchetová, vítězka pohárové stíhačky v Novém Městě v prosinci 2016. „Jsem netrpělivá. V sobotu zjistím, na jaké úrovni výkonnostně jsem,“ říká v Kontiolahti. Ve francouzské reprezentaci by se mohla letos sejít se svojí o dva roky mladší sestrou Chloe.

Dočasně mimo hru

Mateřskou přestávku naopak hlásí Jekatěrina Jurlovová-Perchtová (35). Matka čtyřleté Kiry a manželka bývalého maséra rakouského týmu se nedlouho před startem této sezony od lékaře dozvěděla, že je těhotná.

ŽIVOTNÍ ZÁVOD. Jekatěrina Jurlovová právě získala zlato ve vytrvalostním závodu na mistrovství světa 2015 ve finském Kontiolahti.

„Nejsem si jista, zda se po další mateřské pauze ještě vrátím,“ tvrdí žena, která v Kontiolahti 2015 vyfoukla světové zlato z vytrvalostního závodu Gabriele Koukalové. Ze stejného důvodu jako Ruska bude chybět i Ukrajinka Olga Abramovová.

Přestupy

Mimořádnou pozornost vzbudil na jaře krok, k němuž se odhodlala olympijská vítězka v běhu na lyžích Stina Nilssonová. Švédové ji po střeleckých testech dokonce hned zařadili do biatlonového A-týmu, ale na debut ve Světovém poháru si ještě počká.

Šestadvacetiletá Nilssonová dosáhla mezi běžkyněmi na 23 pohárových vítězství, pět medailí z olympiád a sedm z mistrovství světa. Kvůli únavové zlomenině při Tour de Ski však musela v lednu předčasně ukončit sezonu.

„Během rehabilitace jsem měla spoustu času na přemýšlení i na trénink střelby a došlo mi, že už nechci s přestupem k biatlonu čekat,“ tvrdí.

Češi

Budou v poháru omlazovat, a to tak, že hodně. Důkazem budiž hned úvodní kolo v Kontiolahti, kam kromě osvědčených jmen odcestovali rovněž junioři Tomáš Mikyska (20), Tereza Voborníková (20) a Eliška Teplá (21). Následovat je mají další.

Jedničkami týmu jsou z pohledu celkového pořadí minulé sezony Markéta Davidová (tehdy 14. místo) a Michal Krčmář (21. místo)

Trenérské rošády

Německou reprezentaci opustil Gerald Hönig, jenž byl výraznou osobností týmu v éře Laury Dahlmeierové. Po revoltě některých závodnic jej na jaře 2018 sesadili z postu hlavního trenéra žen na střeleckého kouče, načež letos přešel k rakouským ženám.

Ondřej Rybář se po šesti letech vrátil na post kouče českých mužů, jejichž přípravu však v minulých letech neustále hlídal ať už coby šéftrenér nebo sportovní ředitel. Ve funkci nahradil Zdeňka Vítka, který se ujal B-týmu.

Zemětřesení doprovázelo po předchozí sezoně slabší výsledky ruského týmu, od nějž byli odvoláni nejen šéftrenér, ale i trenéři mužů a žen (a navrch - údajně o své vůli - skončil i šéf svazu Vladimir Dračev). Nově Rusy povede Valerij Polchovskij.

A ještě jedna zajímavá změna s malým českým podtextem: Nor Anders Bratli, jenž byl v sezoně 2018-2019 běžeckým trenérem českých biatlonistů a nebyla mu poté prodloužena smlouva, se po ročním působení u týmu Číny nyní stal koučem Poláků.

Covid

Ovlivňoval přípravné období a bude ovlivňovat i celou nadcházející sezonu. Během přípravy měli pozitivní testy například mistr světa Dmitro Pidručnyj, Vita Semerenková, Fabien Claude nebo Jessica Jislová.

Povinným testováním před úvodním kolem Světového poháru nyní neprošly Paulína a Ivona Fialkovy ze Slovenska, ruský biatlonista Anton Babikov i někteří další závodníci z týmů Lotyšska, Moldavska a Rumunska. Pozitivní byla také francouzská fyzioterapeutka.

Spojitost s covidem má také neúčast čínských biatlonistů na úvodních čtyřech kolech Světového poháru. Bezpečnostní opatření čínské vlády jim nedovolí až do ledna odcestovat do Evropy.

Doping

Dvouletý trest kvůli porušení antidopingových pravidel si musí odpykat Ruska Jekatěrina Glazyrinová a pozastavenou činnost má i v korejských službách závodící Rus Timofej Lapšin.

Pravidla

Také ta se kvůli covidu mění - ale nejen kvůli němu. O slovo se opět hlásí (ne)populární škrty. Tentokrát se z celkového pořadí poháru nebudou každému závodníkovi škrtat dva nejhorší výsledky, ale dokonce čtyři. Tvůrci pravidel se k této úpravě rozhodli právě i proto, že anticovidová opatření mohou některé biatlonisty dočasně z poháru vyhnat.

Vedle žluté a červené se na startovních číslech objeví další výsostná barva: tmavě modrá. Bude mít stejnou funkci jako bílý dres v závodech cyklistů, modré startovní číslo totiž do každého závodu obdrží nejlepší mladý závodník do 25 let v průběžném pořadí seriálu.

Podle ankety fanoušků na serveru biathlonworld.com bude jednoznačně největším kandidátem modrého čísla Johannes Dale, soupeřem by mu mohl být Švéd Sebastian Samuelsson. Mezi ženami by se o modrý doplněk měly poprat Ingrid Tandrevoldová a Markéta Davidová.

PRO MODRÉ ČÍSLO? Markéta Davidová patří ke kandidátkám nového ocenění.

Vítěz této věkové kategorie obdrží v závěru sezony trofej pro nejlepšího závodníka do 25 let, která nahradí dosavadní cenu pro Nováčka roku.

Pravidlové změny doznala i disciplína supersprint, kterou se IBU snaží postupně včlenit do programu poháru i mistrovství světa. Byla v ní zrušena možnost dobíjení a délku okruhu striktně stanovili na 1,5 kilometru. V této sezoně Světového poháru se však se žádným supersprintem nepočítá.

Střediska

Úplným nováčkem v kalendáři se měl stát Peking, ale Číňané se po konzultaci s MOV hostitelství 8. kola poháru a zároveň předolympijské generálky vzdali, náhradním dějištěm bude Nové Město.

Po zdvojení většiny pohárových kol v itineráři sezony chybí i někteří zavedení organizátoři, jimž byl po dohodě s IBU pohár odebrán nebo se ho sami zřekli: švédský Östersund, francouzský Le Grand-Bornard a především německý Ruhpolding, který absentoval v minulosti pouze třikrát.

Mistrovství světa přivítá potřetí v historii slovinská Pokljuka. Nejisté je zatím pohárové finále v Oslu na Holmenkollenu, norská strana se rozhodne o jeho uspořádání až podle epidemické situace.

A začínáme...

Zahajovacími vytrvalostními závody v Kontiolahti odstartuje v sobotu 44. sezona Světového poháru mužů a 39. sezona v podání žen.

Když se v zimě 1977-1978 zrodil, na jeho programu byly pouze vytrvalostní závody, sprinty a štafety.

Úvodní víkend letošního ročníku je tudíž tak trochu návratem ke kořenům.