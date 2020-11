Kolik telefonátů denně máte?

Moc. Nepočítám to. Víc, než bych chtěl. Někdy je telefon nepřítel, jindy ušetří čas.

Dřív jste si doma dopřával i chvíle na čištění hlavy bez mobilu. Ještě to děláte?

Spíš ne. I když dělám kolem baráku nebo jdu do lesa ke krmelci, vezmu si ho, protože kolikrát je potřeba něco řešit a rozhodnout. My si nehrajeme na pracovní dobu od šesti do tří. Ale rozhodně telefon nemám na surfování na sociálních sítích. Ty nepoužívám.