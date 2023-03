ONLINE: Basketbalistky USK hrají v Salamance o euroligové Final Four

České mistryně táhla v úterním zápase za vítězstvím americká hvězda Brionna Jonesová, která zaznamenala 18 bodů a 13 doskoků. Výhrou oplatily basketbalistky Salamance loňskou porážku v boji o třetí místo ve Final Four a zároveň srovnaly bilanci vzájemných zápasů na 6:6.

„Tým byl na zápas maximálně koncentrovaný. To byla alfa a omega. Byly tam nějaké chyby, ale pokusíme se je do dalšího utkání eliminovat. Mám na mysli třeba obranný doskok a počet ztrát. Soupeřky jsme ale v podstatě do ničeho nepustily,“ uvedla po utkání trenérka Natálie Hejková.

Pokud USK první postupovou šanci ve Španělsku nevyužije, série se přesune zpět do Prahy, kde se příští středu uskuteční rozhodující třetí duel.

„Všechny chceme postoupit do Final Four, možná uhrát i něco víc. Nebude to lehké, ale víme, co pro to musíme udělat, a jdeme si za tím,“ nastínila slovinská rozehrávačka Pražanek Teja Oblaková.

USK se může probojovat do Final Four pošesté v historii. Největší úspěch Pražanky zaznamenaly v roce 2015, kdy soutěž vyhrály. Vloni byly čtvrté poté, co v boji o třetí místo podlehly právě Salamance.