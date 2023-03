Výhra o 21 bodů? Nečekaná, přiznává Oblaková. Na odvetu zve slavného bratra

Co podle vás zápas rozhodlo?

Myslím, že obrany, naše pracovala dobře, jejich moc ne. Taky jsme byly takticky připravené, předávaly jsme si balon, navzájem jsem si pomáhaly. A když hrajeme takhle jako tým, tak vzhledem k tomu, jaké máme hráčky, je pro ostatní těžké proti nám hrát.

Na rozdíl od předcházejících domácích zápasů v sezoně vám vyšel začátek. Čím to bylo?

Hrály jsme jako tým od začátku do konce. Někdy jsme sice šly malinko dolů, ale věděly jsme, jak se s tím popasovat. Věděly jsme, že dobře začít musíme i ve druhém poločase, že ony se nevzdají a nepřestanou hrát. Nakonec jsme vyhrály o 21 bodů, což jsme nečekaly, ale daly jsme do toho všechno a musíme vyhrát ještě jeden zápas.

Pomohlo vám, že jste byly nahecované na play off?

Přesně tak, všechny chceme postoupit do Final Four, možná uhrát i něco víc. Nebude to lehké, ale víme, co pro to musíme udělat, a jdeme si za tím.

Zaznamenala jste devět asistencí a sedm bodů, jste spokojená?

Já jsem jen hrála basket a zápas jsem si užívala. Jako rozehrávačka musím nejdřív organizovat hru pro ostatní, pak si můžu vzít i nějaké střely.

A co říkáte na výkon Američanky Brionny Jonesové, která zazářila 18 body a 13 doskoky?

Hrála super, víme, jaká je hráčka. Stále do toho dává všechno a zaslouží si to. Sedí jí i náš styl, doufám, že jí příští zápas vyjde ještě líp.

Těší vás, že vzhledem k pohodlnému vedení mohla trenérka Hejková ke konci protočit sestavu?

Určitě, je to důležité, protože hned v pátek nás čeká odveta. Mohly jsme si trochu oddychnout a dobře je, že si zahrály všechny holky.

Co čekáte od zápasu v Salamance, kde bude bouřlivá atmosféra?

Bude to úplně jiný zápas. V minulé sezoně jsme tam prohrály, takže se musíme od začátku koncentrovat a ještě jednou do toho dát všechno.

Sestřih ze zápasu USK Praha - Salamanca:

Město leží kousek od Madridu, kde ve fotbalovém Atlétiku působí váš bratr Jan Oblak. Dorazí vás podpořit?

Ještě jsme se o tom nebavili, protože hrajeme od půl deváté večer a oni mají druhý den zápas. Možná se uvidíme ve čtvrtek, protože tam cestujeme už ve středu. Musíme se ještě domluvit.