ONLINE: O postup do Final Four. Basketbalistky USK hrají se Salamankou

Je to rozhodující zápas. Kdo s koho. Basketbalistky ZVVZ USK Praha hrají na domácí palubovce třetí zápas čtvrtfinále Euroligy s Avenidou Salamanca a vítěz souboje postoupí do Final Four. Jak se jim vede? Sledujte od 19.00 hodin v podrobné online reportáži.