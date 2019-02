Takovou porážku jsme si nezasloužili, mrzí Hrubana. A hřeje ho postup

Český tým, který si místo na mistrovství zajistil už v září, přitom nerozehrál zápas v Rezé špatně. Ve druhé čtvrtině se dokonce dostal do vedení o devět bodů.

Ale pak se Francie nadechla k velkému obratu a nakonec z toho byla prohra o 16 bodů. „Je to trochu krutá porážka, takovou jsme si nezasloužili,“ řekl Hruban.

„Neodehráli jsme špatný zápas, ale Francouzi to po patnácti minutách začali hrát hodně přes pivoty a my na to neměli odpověď velikostně ani silově,“ přidal český reprezentant.

„Jejich pivoti sice moc bodů neudělali, ale vyhazovali to ven a my z toho dostali lehké trojky. Nakonec to skončilo až moc vysokým rozdílem,“ prohlásil.

Výběr trenéra Ronena Ginzburga tak prohrál potřetí ve čtyřech zápasech od zářijového postupu, ale Hruban viděl i dobré věci. „Dostali šanci kluci z lavičky a dneska se závěr dohrával v podstatě ve druhých pětkách a tím ten rozdíl také trochu narůstal,“ poznamenal.

Češi, kteří mohli před posledním zápasem teoreticky pomýšlet i na první místo, nakonec obsadili v konečné tabulce třetí pozici za první Francií a druhým Ruskem. „Čert to vem, že jsme až třetí. Postup je postup. Teď se můžeme těšit na los a kam si pojedeme zahrát,“ prohlásil Hruban.

Sestřih ze zápasu Francie - Česko:

Losování základních skupin šampionátu, kde český tým nikdy nestartoval a Československo se tam představilo čtyřikrát a naposledy v roce 1982, proběhne 16. března.

„Nechtěl bych jet do Šen-čenu, tam jsem už byl. A z týmů bych chtěl někoho, s kým se nepotkáváme. Latinská Amerika, Asie, třeba Austrálie. Prostě týmy, na které už bych třeba nikdy nemusel znovu narazit,“ uvedl.