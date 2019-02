Postup na poslední možnou chvíli: na MS si zahrají i Rusové a Srbové

V asijské kvalifikaci si během neděle postup zajistily Japonsko, Filipíny, Írán a Jordánsko. Mezi zklamanými je Libanon.

Finsko se udrželo v boji o postup výhrou nad Francií, v Rusku vedlo v úvodu až o 18 bodů a vedení drželo ještě sedm minut před koncem. Koncovka ale patřila domácímu favoritovi. Od stavu 71:71 vyhrálo Rusko zbývající úsek 20:5 a slavilo postup. Dmitrij Kulagin k tomu přispěl 22 body.

Konečná tabulka skupiny K Tým Z V P S B 1. Francie 12 10 2 937:778 22 2. Rusko 12 8 4 966:853 20 3. Česko 12 8 4 890:889 20 4. Finsko 12 6 6 913:927 18 5. Bulharsko 12 4 8 882:971 16 6. Bosna a Hercegovina 12 3 9 871:957 15

Rusko se Srbskem se tak nepřipojily k dalším favoritům, kteří o šampionát přišli i kvůli sporům mezi FIBA a Euroligou o uvolňování hráčů na kvalifikaci. Bez svých hvězd tak nepostoupili Chorvati ani úřadující mistři Evropy ze Slovinska.

„S těmito okny, do kterých nemohou zasáhnout hráči NBA ani Euroligy, nedává kvalifikace smysl,“ prohlásil chorvatský reprezentant Dario Šarič, který kvůli povinnostem v NBA nemohl v podstatné části kvalifikace hrát. „Nelíbí se nám to, protože nemůžeme zasáhnout do bojů o mistrovství, které je vstupenkou na olympiádu,“ dodal.



Šampionát v Číně už zná 28 z 32 účastníků. V Evropě vedle Česka, Ruska a Srbska postoupily také Řecko, Německo, Litva, Francie, Španělsko, Turecko, Itálie a Polsko.



V Africe jsou to Nigérie, Tunisko, Angola a Senegal, v Asii kromě domácí Číny a dnes postupujících také Austrálie, Nový Zéland a Korea a v Americe jsou to USA, Venezuela, Argentina, Kanada a Brazílie.

Japonské oslavy postupu:

O poslední evropské místo se v pondělí v přímém souboji utkají Černá Hora s Lotyšskem, přičemž Černé Hoře stačí i porážka o osm bodů, jelikož první vzájemný zápas o devět bodů vyhrála.

V Africe se o posledním postupujícím rozhoduje dnes na dálku mezi Kamerunem a Pobřežím slonoviny. A do úterního rána se bude čekat na poslední dva postupující z amerického kontinentu, kde se rozhoduje mezi Portorikem, Uruguayí a Dominikánskou republikou.

Šampionát se bude losovat 16. března. Dvaatřicet týmů bude rozděleno do osmi skupin po čtyřech, z nich dva nejlepší celky postoupí do dalších bojů. Na zbylé týmy zůstanou zápasy o umístění. Mistrovství v Číně začne 31. srpna.